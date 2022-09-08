İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in ölümüyle Prens Charles; İngiltere, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve 11 ülkenin kralı oldu

Yas dönemi sona erince muhtemelen bir yıl sonra Prens Charles, Kraliçe'nin yerine resmen tahta çıkacak. Bunun için görkemli bir tören düzenlecek. Prens Charles kral olduğunda farklı bir isim kullanacak. Ülkede paraların üzerindeki kraliçe resimleri de Prens Charles'inkilerle değiştirilecek. İngiliz marşı da değişecek. Ülkede kraliçenin simgelerinin yer aldığı polis ve asker kıyafetlerinin yanısıra pasaportlar da yenilenecek.