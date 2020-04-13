İngiltere Ekonomisi Yüzde 30 Küçülebilir

İngiltere Maliye Bakanı corona virüs salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamalar nedeniyle ekonominin bu çeyrekte yüzde 30'a kadar küçülebileceğini söyledi.

Times gazetesi'nin haberine göre Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın meslektaşları ile birlikte Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın Nisan ve Haziran ayları arasında yüzde 25 ila30 arasında küçülme olasılığını tartıştığı bildirildi.

Times Gazetesi ismini açıklamadığı bazı bakanlara atıfta bulunarak Sunak ve bazı diğer bakanların ekonomik nedenlerle uygulanan sosyal mesafe uygulamalarının hafifletilmesi gerektiği konusunda baskı yaparken, bir kısım bakanların da buna salgının tekrar şiddetlenme riski nedeniyle karşı çıktığını yazdı.

23 Mart'tan bu yana yürürlükte olan mevcut tedbirlerin bu hafta gözden geçirilerek karara bağlanması bekleniyor