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İngiltere Dışişleri Bakanı Rus Büyükelçiyi kovdu!
İngiltere Dışişleri Bakanı, Rus Büyükelçisini Bakanlığa çağırdı büyükelçinin defalarca yalan söylemesi nedeniyle İngiliz Dışişleri Bakanı, büyükelçiye 'kendisinden utanması gerektiğini' söyledi ve onu ofisinden kovdu.
Dünya 24.02.2022, 18:39
İngiliz gazetesi The Guardian'da yer alan habere göre İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Rus Büyükelçisi Andrei Kelin'i önce makamına çağırdı, sonra da kovdu.
'UTANMALISIN'
Habere göre Dışişleri Bakanı Truss, ofisine çağırdığı büyükelçiye 'defalarca yalan söylemesi' nedeniyle 'kendisinden utanması gerektiğini' söyledi ve ardından büyükelçiyi kovdu.