İngiltere'den flaş karar! Faiz indirimine gidildi

İngiltere Merkez Bankası coronavirüs nedeniyle faiz indirimine gitti. Banka yüzde 0.75 olan faizi 50 baz puan düşürerek yüzde 0.25'e çekti.
Ayrıca banka küçük işletmeler için yeni dönemsel fonlama programı uygulayacak.
İngiltere Merkez Bankası BoE 50 baz puan faiz indirerek faizi yüzde 0.25'e çekti.
İngiltere Merkez Bankası coronavirüs nedeniyle faiz indirimine gitti. Banka yüzde 0.75 olan faizi 50 baz puan düşürerek yüzde 0.25'e çekti.
Ayrıca banka küçük işletmeler için yeni dönemsel fonlama programı uygulayacak.