Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13°
açık
GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TEKNOLOJİ TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI İŞ DÜNYASI Ekovitrin 2020 EKOVİTRİN 2019
BİST
100966
ALTIN
328.059
DOLAR
6.1878
STERLİN
7.9698
EURO
6.9752

İngiltere'den flaş karar! Faiz indirimine gidildi

İngiltere Merkez Bankası BoE 50 baz puan faiz indirerek faizi yüzde 0.25'e çekti.

İngiltere'den flaş karar! Faiz indirimine gidildi

İngiltere Merkez Bankası BoE 50 baz puan faiz indirerek faizi yüzde 0.25'e çekti.

11 Mart 2020 Çarşamba 15:00
10 Okunma
İngiltere'den flaş karar! Faiz indirimine gidildi

İngiltere Merkez Bankası coronavirüs nedeniyle faiz indirimine gitti. Banka yüzde 0.75 olan faizi 50 baz puan düşürerek yüzde 0.25'e çekti.

Ayrıca banka küçük işletmeler için yeni dönemsel fonlama programı uygulayacak.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yavru vatan Kıbrıs'ta okullar koronavirüs nedeniyle tatil edildi
Yavru vatan Kıbrıs'ta okullar koronavirüs nedeniyle tatil edildi
İtalya karantina altında
İtalya karantina altında
ABD silahlarının yarısı Ortadoğu'ya satılıyor
ABD silahlarının yarısı Ortadoğu'ya satılıyor

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim