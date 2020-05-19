Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
parçalı az bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
101983
ALTIN
382.455
DOLAR
6.8635
STERLİN
8.4105
EURO
7.5042

İngiltere'de son 24 saatte 160 kişi hayatını kaybetti

İngiltere'de korona virüs salgını nedeniyle son 24 saatte 160 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 34 bin 796'ya yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 160 kişi hayatını kaybetti

İngiltere'de korona virüs salgını nedeniyle son 24 saatte 160 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 34 bin 796'ya yükseldi.

19 Mayıs 2020 Salı 09:45
2006 Okunma
İngiltere'de son 24 saatte 160 kişi hayatını kaybetti

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 4 milyon 500 binden fazla kişiye bulaşan ve 300 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs salgını nedeniyle İngiltere'de bilanço artıyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı, tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte korona virüs nedeniyle 160 kişinin hayatını kaybettiği, toplam ölü sayısının 34 bin 796'ya ulaştığı bildirildi.

Bakanlık, ülkede 2 bin 711 yeni vakanın kayıtlara geçtiğini, toplam vaka sayısının 246 bin 406'ya yükseldiğini ifade etti. Sağlık Bakanlığı, İngiltere'de bugüne kadar toplam 2 milyon 682 bin 716 korona virüs testi yapıldığını açıkladı.

Öte yandan, İngiltere, dünyada korona virüse bağlı ölümlerin en fazla yaşandığı ikinci ülke konumunda bulunurken, Avrupa'da ise birinci sırada yer alıyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'de korona virüsten ölenlerin sayısı 92 bine yaklaştı
ABD'de korona virüsten ölenlerin sayısı 92 bine yaklaştı
Çin'de 5 büyüklüğünde deprem
Çin'de 5 büyüklüğünde deprem
Fransa'da son 24 saatte korona virüsten 131 ölüm
Fransa'da son 24 saatte korona virüsten 131 ölüm
İspanya'da 2 aydan bu yana en düşük can kaybı
İspanya'da 2 aydan bu yana en düşük can kaybı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü
Çin'i virüsü yaymakla suçlayan ülkeler 100'ü aştı
Çin'i virüsü yaymakla suçlayan ülkeler 100'ü aştı
Hong Kong parlamentosunda kavga
Hong Kong parlamentosunda kavga
Rusya’da nükleerden üretilen elektrik oranı yüzde 8 arttı
Rusya’da nükleerden üretilen elektrik oranı yüzde 8 arttı
Çin'de ikinci dalga endişesi sürüyor! 7 yeni korona virüs vakası tespit edildi
Çin'de ikinci dalga endişesi sürüyor! 7 yeni korona virüs vakası tespit edildi
GELİRE GÖRE PARA CEZASI KESİLİYOR
GELİRE GÖRE PARA CEZASI KESİLİYOR
Başbakanı, restoranın kapısından geri çevirdiler
Başbakanı, restoranın kapısından geri çevirdiler
Çin'in İsrail büyükelçisi evinde ölü bulundu
Çin'in İsrail büyükelçisi evinde ölü bulundu
Çin’de bir milyon insan, yer altında sığınaktan bozma evlerde yaşıyor!
Çin’de bir milyon insan, yer altında sığınaktan bozma evlerde yaşıyor!
Avrupa’nın gizemli tünelleri!
Avrupa’nın gizemli tünelleri!
KORONAYI KOKLAYARAK TEŞHİS EDECEKLER
KORONAYI KOKLAYARAK TEŞHİS EDECEKLER
UMH güçleri Hafter'e ait hava savunma sistemini imha etti
UMH güçleri Hafter'e ait hava savunma sistemini imha etti
ABD'de korona virüs vakaları 1 milyon 500 bini aştı
ABD'de korona virüs vakaları 1 milyon 500 bini aştı
'Koronavirüsün bazı örneklerini imha ettik'
'Koronavirüsün bazı örneklerini imha ettik'
Azerbaycan'da Covid-19 tedbirleri gevşetiliyor
Azerbaycan'da Covid-19 tedbirleri gevşetiliyor
İran'da korona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bine yaklaştı
İran'da korona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bine yaklaştı

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

banner372

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim