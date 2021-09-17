İngiltere'de monarşi karşıtı hareket: 'Bir prense ihtiyacımız yok!'

Büyük Britanya'da Birleşik Krallık'a bağlı dört ülkeden biri olan Galler, Kraliyet Ailesi’ne bayrak açtı. Ülkenin sokaklarında monarşi karşıtı billboard’larda “Gallerin bir prense ihtiyacı yok” sloganları yer aldı.

Aberdare, Cardiff ve Swansea şehirlerinde ‘Galler Prensi’ unvanı taşıyan Prens Charles’a yönelik öfkeyi dile getiren mesajlar dikkat çekti. Mesajlar Galce ve İngilizce olarak yazılmıştı.

Mesajlarda, “Monarşi Britanya için kötüdür, turizm için iyi değildir”, “Monarşi, Britanya’ya yılda 345 milyon sterline mal oluyor” sözleri dikkat çekti.

NTV’de yer alan habere göre; afiş sergisinin Republic adında, kraliyet karşıtı bir grup tarafından organize edildiği öğrenildi. Republic grubu, İngiliz monarşi sisteminin Kraliçe Elizabeth’in ölümünden sonra bitmesini talep ediyor.

“Monarşiyi Sona Erdir” adında kampanya yürüten grup, daha önce monarşi karşıtı sloganları içeren afişlerini İngiltere’de de sergilemişti.

Monarşi karşıtı grubu destekleyenler kadar onlar gibi düşünmeyenler de var ülkede. Kraliyet Ailesi’nin Galler’de popüler olduğunu söyleyen monarşi savunucuları, ailenin İngiltere’nin temsilcileri olduğunu öne sürüyor.

"DEMOKRATİK PRENSİPLERE KARŞI"

Kraliyet karşıtı grup, tartışmalı billboard’larını ilk olarak temmuz ayı sonunda sergilemişti.

Grup, Kraliyet Ailesi gibi soya bağlı olarak ilerleyen yönetimin ‘demokratik prensiplere karşı olduğunu’ savunuyor.

KRALİYET ÜLKE BÜTÇESİNE 19 MİLYAR STERLİN EKLEDİ

Monarşiyi savunanlar ise Kraliçe Elizabeth ve ailesinin İngiltere’nin tanıtım yüzü olduğuna, bu sayede turizm geliri elde ettiklerine inanıyor. Pandemi öncesi her yıl kraliyet mülklerini 3 milyonun üzerinde insan ziyaret ediyordu.

Forbes dergisine göre, aile, Birleşik Krallık’ın 2019-2020 bütçesine 19 milyar sterlinlik katkı sağladı.