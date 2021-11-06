İngiltere'de kara gece! "V for Vendetta" maskeli protestocular polisle çatıştı

İngiltere’de bir grup protestocu her yıl düzenlenen “Milyon Maske Yürüyüşü” protestosu için Londra’da yürürken polisle çatıştı. “V for Vendetta” olarak da bilinen Guy Fawkes maskeleri takan protestocular, Londra’da “özgürlük” sloganları atarak yürüdü.

Protestocular, genel olarak hükümet kurallarına, corona virüsü nedeniyle uygulanan kısıtlamalara ve Covid-19 aşılarına karşı Londra’da toplandı. Protestocular ayrıca İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın kuklalarını ateşe vererek yolda havai fişek patlattı.

ÖNLEMLER SIKILAŞTIRILDI

Polis, geçtiğimiz yıl karantina kısıtlamalarını ihlal ederek protesto gerçekleştiren maskeli grubun kargaşa çıkarmasını engellemek amacıyla bu yılki önlemlerini sıkılaştırdı. Polis istihbaratlarının, bazı grupların kargaşa çıkarma ve polis memurlarını hedef alma niyetinde olduğunu öne sürmesinin ardından, Londra’ya hava polis ekipleri de dahil olmak üzere bir çok polis yönlendirildi.