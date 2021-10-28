İngiltere'de iğneli saldırgan paniği: Kadınlar gece kulüplerini boykot ediyor!

İngiltere'de kadınların gecelerini kabusa çeviren iğneli saldırgan dehşeti sürüyor. Şu ana kadar çok sayıda kadının içkisine ilaç atılması ve iğne batırılmasının ardından kadınlar, "Gece kulüplerine gitmeyin" çağrısı yaptı.

KORKUDAN DIŞARI ÇIKAMIYOR

Üniversitede ikinci sınıf öğrencisi olan Mia Davson, bu ay başlayan yeni eğitim yılının ilk sosyal etkinliğine katılmıştı. 20 yaşındaki Mia, fazla içki içmeden gecenin tadını çıkarmaya çalışıyordu. Ama birden fenalaşmış ve yardım istediği arkadaşının üzerine yıkılmıştı. Mia, "Yaklaşık bir saat boyunca kendimden geçmiş haldeydim; arkadaşlarım beni hastaneye götürdü" dedi. Mia, içkisine ilaç katıldığını düşünüyor. O günden beri de dışarı çıkma konusunda kendisini güvende hissetmiyor.

50 BÖLGEDE DESTEK GÖRDÜLER

Mia, gece kulüplerinde kadınların içkisine ilaç katılarak cinsel saldırıya uğramaları sorununa dikkat çekmek için Çarşamba gecesi evde kalma kararı alan yüzlerce kadından biri. "Kadınlar Evde" hareketi; Londra, Edinburgh, Liverpool, Bristol dahil olmak üzere 50 bölgede destek gördü. Ancak kadınların dışarı çıkmayıp evde kalması çağrısı yapması nedeniyle bazı kesimlerden de eleştiri aldı. Bu kampanya, kadınların güvenliğine yönelik tedbirler alınması çağrısı yapıyor.

Polis kayıtlarına göre, İngiltere'de Eylül ve Ekim aylarında 198 içkiye ilaç katma vakası ve 24 enjeksiyonla uyuşturma vakası bildirildi. Bu olaylar lisanslı gece kulüplerinin yanı sıra evlerdeki özel partilerde meydana geldi ve mağdurlar arasında kadınların yanı sıra erkekler de bulunuyor.

İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI

"Kadınlar Evde" hareketinden bağımsız olarak Parlamento'ya sunulmak üzere imzaya açılan ve içkilere ilaç katılıp katılmadığını belirlemek üzere ücretsiz testlerin hükümet tarafından finanse edilmesi çağrısı yapan imza metnini şimdiden 12 bin kişi imzaladı.

170 bin kişinin imzaladığı başka bir metin ise gece kulüplerine girişte üst aramasını zorunlu kılma çağrısı yapıyor. İçkiye ilaç katılması maksimum 10 yıl hapis cezası öngören bir suç. Ancak BBC'ye konuşan çoğu kadın, bu olayların polise bildirilmediğini aktardı.

"BAKANLIK SORUŞTURMA BAŞLATMALI"

Polise bildirenler ise bu konuda adım atılmadığını belirtiyor. Gece Kulüpleri Derneği başkanı Michael Kill, içkiye ilaç katılması vakalarındaki artışı "endişeyle karşıladıklarını" söyleyerek, şöyle konuştu:

"Bu sorunun boyutu hakkında net bilgi edinmek üzere İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturulması çağrısı yaptık." Kill ayrıca personelin eğitilmesi, üst arama, tıbbi ve sosyal destek sağlama konusunda da adım atılabileceğini belirtiyor ve içkisine ilaç katıldığını düşünen herkesin personele ve mekan yöneticilerine durumu bildirmelerini istiyor.

"KİŞİ ÜZERİNDE TEST YAPILMALI"

Alkollü içkiler konusunda farkındalık yaratma amacıyla kurulan Drinkaware adlı yardım kuruluşu, içkiye ilaç katılmışsa bunun tat, koku ve görüntüden tespit edilemeyeceği, ancak o içkiyi içen kişi üzerinde denge kaybı, uyku hali, görme bozuklukları, kafa karışıklığı, bulantı, kusma ve bilinç kaybı gibi fiziksel belirtiler yaratacağı uyarısında bulunuyor.

Mia, bir gecede değişim olmasını beklemediğini ve henüz işin başında olduklarını söylüyor. Joscelin de "Boykottan sonra her şeyi sonlandırma niyetimiz yok" diyor ve ekliyor: "Cinsel saldırı faillerine karşı hiçbir şey yapılmazsa ülke olarak nasıl bir mesaj vermiş oluyoruz? Bu, ülke çapında bir tartışma konusu olmalı."

İngiliz hükümetinin konuyla ilgili nasıl bir yol izleyeceği tüm dünya tarafından merakla bekleniyor.