Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 27°
açık
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV POLİTİKA LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK TEKNOLOJİ TURİZM
BİST
97947
ALTIN
385.642
DOLAR
7.0693
STERLİN
8.7193
EURO
7.6394

İngiltere Başbakanı Johnson: 'Karantinayı bitirme zamanı değil'

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bu akşam ulusa seslenerek, "Karantinayı bitirme zamanı değil" dedi.

İngiltere Başbakanı Johnson: 'Karantinayı bitirme zamanı değil'

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bu akşam ulusa seslenerek, "Karantinayı bitirme zamanı değil" dedi.

11 Mayıs 2020 Pazartesi 09:44
2012 Okunma
İngiltere Başbakanı Johnson: 'Karantinayı bitirme zamanı değil'

Korona virüs salgınında Avrupa'da en çok can kaybına sahip olan İngiltere'de Başbakan Boris Johnson, bu akşam ulusa seslendi. Johnson, 27 Mart'tan bu yana ülke genelinde uygulanan kısıtlamaların gevşetilmesine yönelik açıklamalarda bulunurken, "Karantinayı bitirme zamanı değil" ifadelerini kullandı. Başbakan, konuşmasına, “Bu ülke halkının özgürlükleri üzerindeki kısıtlamaların başlamasından bu yana neredeyse iki ay geçti” açıklaması ile başlarken, korona virüs için, “Daha önce barış ya da savaşta hiç görmediğimiz bir tür” ifadesini kullandı. Johnson, karantina tedbirlerine uyduğu için İngiliz halkına ve binlerce hayat kurtardığı için Ulusa Sağlık Servisi'ne (NHS) teşekkür etti.

“İkinci bir artışa izin vermek delilik”

İngiliz Başbakan, ülkede can kayıplarının azalmaya devam ettiğine dikkat çekerek, "Bu hastalığın yayılmasını durdurma çabanız ve fedakarlığınız sayesinde ölüm oranı düşüyor ve hastaneye olan talepler azalıyor. Sayenizde NHS'yi koruduk ve binlerce hayat kurtardık" ifadelerini kullandı. Başbakan, "İkinci bir artışa izin vermek delilik. Dikkatli olmalıyız. Virüsü kontrol etmeye ve hayat kurtarmaya devam etmeliyiz” dedi.

“5 koşulun sağlanması gerekiyor“

Johnson, kısıtlamaların gevşetilebilmesi için önce 5 koşulun yerine getirilmesi gerektiğini açıkladı. Başbakan, bu koşulların ikisinin NHS'nin korona virüs salgını ile başa çıkabileceğinden emin olmak ve ölüm hızında sürekli ve istikrarlı düşüş görülmesi olduğunu ifade etti. Johnson, diğer üç koşulun ise enfeksiyon oranlarının yönetilebilir seviyelere düşmesi, test ve koruyucu ekipman tedariğinin gelecekteki olası talebi karşılaması ve ikinci bir zirve riskinin bulunmaması olduğunu duyurdu. Başbakan, bu 5 koşul sağlanmadan ilerleme olmayacak dedi. İngiliz Başbakan, karantinadan çıkış için 5 kritik seviye olduğu açıklarken, şu an 4'üncü seviyede olduklarını ifade etti. Johnson, 1'inci seviyede ise hastalığın artık İngiltere'de bulunmadığı seviye olarak adlandırırken, "Fedakarlığınız sayesinde şimdi 3'üncü seviyeye adım adım ilerlemeye başlayacağız” dedi.

İngiliz Başbakan, "Bu hafta bu karantinayı sona erdirmenin zamanı değil" ifadelerini kullanırken, "Bunun yerine önlemlerimizi değiştirmek için dikkatli adımlar atıyoruz" açıklamasında bulundu. Başbakan, evde çalışamayan herkes için aktif olarak çalışmasını sağlayacak önlemler alınacağını belirtirken, “Bu çalışanların güvende olmasını istiyorum” ifadelerini kullandı. Johnson, vatandaşların mümkün oldukça toplu taşımayı kullanmaktan kaçınmasını isterken, “Sosyal mesafeyi korumalıyız ve sürdürmeliyiz ve bu nedenle toplu taşıma kapasitesi sınırlı olacak” dedi.

Başbakan Johnson, koşulların yerine getirilmiş ve sayıların kontrol altına alınmış olması koşulu ile hizmet sektörünün en erken Temmuz ayında yeniden faaliyete geçebileceğini açıkladı. Başbakan, İngiltere'ye hava yolu ile gelenlere 14 gün karantina uygulanacağına vurgu yaptı.

İngiliz Başbakan, gelecek haftadan itibaren bahçelerin sosyal mesafe kurallarına uyulması koşulu ile yeniden faaliyete geçeceğini duyururken, Çarşamba gününde itibaren vatandaşların açık havada egzersiz yapabileceklerini dile getirdi. Johnson, “Yerel parkınız da güneşlenebilir, diğer yerlere gidebilir, spor bile yapabilirsiniz" ifadelerini kullanırken, bu aktivitelerin ancak aile üyeleri ile birlikte yapılabileceğine dikkat çekti. Başbakan, son olarak salgın tedbirlerine uymayanların para cezası kesileceği konusunda uyardı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rusya'da Covid-19 vaka sayısında yeni rekor
Rusya'da Covid-19 vaka sayısında yeni rekor
Sudan'da kabileler çatıştı: 3 ölü, 79 yaralı
Sudan'da kabileler çatıştı: 3 ölü, 79 yaralı
Irak, bayramda kapsamlı sokağa çıkma yasağı ilan etti
Irak, bayramda kapsamlı sokağa çıkma yasağı ilan etti
İran donanması kendi gemisini vurdu
İran donanması kendi gemisini vurdu
İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 165 ölüm
İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 165 ölüm
Fransa'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 380'e yükseldi
Fransa'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 380'e yükseldi
İngiltere'de son 24 saatte korona virüsten 268 kişi öldü
İngiltere'de son 24 saatte korona virüsten 268 kişi öldü
Dünya Sağlık örgütünden Afrika uyarısı geldi
Dünya Sağlık örgütünden Afrika uyarısı geldi
İdlib'de hayatta kalma mücadelesi
İdlib'de hayatta kalma mücadelesi
İran'ın başkenti Tahran'da 5.1 büyüklüğünde deprem
İran'ın başkenti Tahran'da 5.1 büyüklüğünde deprem
ABD'li hemşireden Covid-19 isyanı: 'En ufak olayda hastaların fişi çekiliyor'
ABD'li hemşireden Covid-19 isyanı: 'En ufak olayda hastaların fişi çekiliyor'
Türkiye, Arjantin'de mahsur kalan Ukrayna vatandaşlarını tahliye etti
Türkiye, Arjantin'de mahsur kalan Ukrayna vatandaşlarını tahliye etti
Kenya'da sel felaketi: 194 ölü
Kenya'da sel felaketi: 194 ölü
Macaristan Parlamentosu, İstanbul Sözleşmesi'ni reddetti
Macaristan Parlamentosu, İstanbul Sözleşmesi'ni reddetti
İsrail'den korona açıklaması: “Antikor geliştirdik”
İsrail'den korona açıklaması: “Antikor geliştirdik”
İran'da korona virüs vaka sayısı 100 bini aştı
İran'da korona virüs vaka sayısı 100 bini aştı
Ruhani: 'Eğer İran'a uygulanan silah ambargosu uzatılırsa bunun sonuçları ağır olur'
Ruhani: 'Eğer İran'a uygulanan silah ambargosu uzatılırsa bunun sonuçları ağır olur'
Irak, Rusya'dan hava savunma sistemi almak istiyor
Irak, Rusya'dan hava savunma sistemi almak istiyor
Gökdelende büyük yangın
Gökdelende büyük yangın
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: 'Kısa zamanda okulları açmak istiyoruz'
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: 'Kısa zamanda okulları açmak istiyoruz'

banner371

banner363

banner372

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim