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İngiltere Başbakanı Boris Johnson Rusya'ya uygulanacak yaptırımları açıkladı
İngiltere Başbakanı Boris Johnson Rusya ve Ukrayna arasındaki krizle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Rusya'nın Donetsk ve Luhansk'ı tanımasının ardından İngiltere Başbakanı Boris Johnson gündemi değerlendirdi ve Rusya'ya uygulanacak yaptırımları kamuoyuyla paylaştı.
Dünya 22.02.2022, 15:42 22.02.2022, 15:48
İngiltere, 5 Rus bankasına yaptırım getirdi.
Johnson'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
-Ukrayna'ya Rus güçlerinin sevkiyatının miktarının yeni bir işgale işaret ettiğine şüphe yok.
-Son ana kadar diplomasiden vazgeçmeyeceğiz.
-Emsali görülmemiş tedbirler uygulamaya girecek.
-Rus bankalarına ve kişilere yaptırım uyguluyoruz. Bu kişilerin İngiltere'deki tüm varlıklarını donduruyoruz.
-Tüm NATO müttefiklerimi mutlaka korumak zorundayız.
-Putin'in nihayetinde başarısız olduğunu görmemiz gerekiyor. Tüm Avrupa ve NATO bunun için bir araya gelmelidir. İngiltere, bunun için elinden gelen her şeyi yapacaktır.
-Güç gösterisinden kaçınmalıyız, bedeli ağır olur.