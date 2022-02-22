İngiltere Başbakanı Boris Johnson Rusya'ya uygulanacak yaptırımları açıkladı

İngiltere, 5 Rus bankasına yaptırım getirdi.

Johnson'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

-Ukrayna'ya Rus güçlerinin sevkiyatının miktarının yeni bir işgale işaret ettiğine şüphe yok.

-Son ana kadar diplomasiden vazgeçmeyeceğiz.

-Emsali görülmemiş tedbirler uygulamaya girecek.

-Rus bankalarına ve kişilere yaptırım uyguluyoruz. Bu kişilerin İngiltere'deki tüm varlıklarını donduruyoruz.

-Tüm NATO müttefiklerimi mutlaka korumak zorundayız.

-Putin'in nihayetinde başarısız olduğunu görmemiz gerekiyor. Tüm Avrupa ve NATO bunun için bir araya gelmelidir. İngiltere, bunun için elinden gelen her şeyi yapacaktır.

-Güç gösterisinden kaçınmalıyız, bedeli ağır olur.