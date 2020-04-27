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İngiltere Başbakanı Boris Johnson koronavirüsü yendi, görevine döndü

Geçen haftalarda yoğun bakıma kaldırıldıktan sonra corona virüsünü yenen İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Downing 10 Numara'daki Başbakanlık Konutu önünde açıklamalarda bulundu. Johnson, "Salgının ilk fazını atlattık. Salgının yükseliş eğrisini indirdik. Biraz daha sabretmemiz gerek" dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson koronavirüsü yendi, görevine döndü

Geçen haftalarda yoğun bakıma kaldırıldıktan sonra corona virüsünü yenen İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Downing 10 Numara'daki Başbakanlık Konutu önünde açıklamalarda bulundu. Johnson, "Salgının ilk fazını atlattık. Salgının yükseliş eğrisini indirdik. Biraz daha sabretmemiz gerek" dedi.

27 Nisan 2020 Pazartesi 11:20
2009 Okunma
İngiltere Başbakanı Boris Johnson koronavirüsü yendi, görevine döndü

Corona virüsüyle pençeleştikten sonra sağlığına kavuşan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bugün iş başı yaptı… Corona virüsü önlemlerini geç almakla eleştirilen Johnson, yoğun bakımdan çıktıktan sonra ilk kez Downing 10 Numara’daki başbakanlık konutu önünde açıklamalarda bulundu.

Johnson, “Her gün bu virüs topraklarımızda yaşayanlara üzüntü ve acı getiriyor ve şurası doğru ki bu salgın, savaştan beri ülkemizin karşılaştığı en büyük zorluk” ifadesini kullandı.

Johnson, salgının ilk fazını atlattıklarını söylerken, Covid-19 yükseliş eğrisinin düzleştiğini de vurguladı.

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