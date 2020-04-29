Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23°
parçalı bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI POLİTİKA LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK TEKNOLOJİ TURİZM DÜNYA SPOR
BİST
101054
ALTIN
383.514
DOLAR
6.9855
STERLİN
8.6786
EURO
7.5874

İngiltere Başbakanı Boris Johnson baba oldu

Geçen haftalarda corona virüsü tedavisi kapsamında yoğun bakıma alınan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın baba olduğu açıklandı. Boris Johnson'ın nişanlısı Carrie Symonds'ın bir erkek çocuk dünyaya getirdiği belirtildi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson baba oldu

Geçen haftalarda corona virüsü tedavisi kapsamında yoğun bakıma alınan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın baba olduğu açıklandı. Boris Johnson'ın nişanlısı Carrie Symonds'ın bir erkek çocuk dünyaya getirdiği belirtildi.

29 Nisan 2020 Çarşamba 12:43
2008 Okunma
İngiltere Başbakanı Boris Johnson baba oldu

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın nişanlısı Carrie Symonds’ın bugün doğum yaptığı açıklandı… İngiliz basınının büyük ilgi gösterdiği haberi Başbakanlık duyururken, anne ve çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İki hafta önce Covid-19 yüzünden yoğun bakıma kaldırılan Boris Johnson günler süren tedavi sonrasında sağlığına kavuşmuş ve bu hafta görevine geri dönmüştü.

NİŞANLISI DA COVID-19’LA MÜCADELE ETMİŞTİ
55 yaşındaki Boris Johnson’ın başbakanlık görevine geldiği gün Downing Street’teki başbakanlık konutunda birlikte yaşamaya başlayan çift, Şubat ayında çocuk beklediklerini açıklamıştı.

32 yaşındaki Symonds’ta da geçen haftalarda corona virüsü belirtileri görülürken genç kadın hastalığı atlatmayı başarmıştı.

27 yıl evli kaldığı Marina Wheeler’dan 4 çocuğu olan Boris Johnson, 2018 yılının Eylül ayında eşinden ayrılmış bu yılın başında da boşanmıştı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere Başbakanı Boris Johnson koronavirüsü yendi, görevine döndü
İngiltere Başbakanı Boris Johnson koronavirüsü yendi, görevine döndü
AZERBAYCAN'DA "KADEMELİ NORMALE DÖNÜŞ" BAŞLADI
AZERBAYCAN'DA "KADEMELİ NORMALE DÖNÜŞ" BAŞLADI
Mısır-Libya sınırında Mısır ordusuna ait bir helikopter düştü: 4 ölü
Mısır-Libya sınırında Mısır ordusuna ait bir helikopter düştü: 4 ölü

banner371

banner363

banner372

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim