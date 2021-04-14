İngiltere 97 gün sonra kısıtlamadan çıktı, kontrollü normalleşme başladı

İngiltere'de yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede 5 Ocak'tan bu yana devam eden "ulusal karantina" kısıtlamalarının hafifletilmesi kapsamında mağaza, berber, spor salonları ve kütüphaneler 97 günün ardından yeniden hizmete girdi.

İkinci aşamada berberler, mağazalar, kütüphaneler yeniden açılacak, restoran ve barların açık mekanlarında müşterilerine servis yapmasına izin verilecek.

Spor salonları ve kapalı yüzme havuzları, hayvanat bahçeleri, toplum merkezleri ve açık eğlence mekanları faaliyet göstermeye başlayacak.

Ülke içinde seyahatler yeniden başlayacak, aynı hane üyelerinin birlikte seyahat etmesi serbest olacak.

Restoranların ve barların iç mekanlarında müşteri ağırlanmasına müsaade edilmeyecek.

17 Mayıs'tan itibaren başlayacak 3. aşamada, vatandaşlar, açık alanlarda 30 kişiye kadar, kapalı alanlarda da 6 kişiye kadar bir araya gelebilecek, restoran ve barlar iç mekanlarda müşteri kabul etmeye başlayacak.

Müze, tiyatro ve sinema gibi iç mekan eğlence alanları açılacak, katılımcı sayısı sınırlı tutulmak üzere açık hava etkinliklerine izin verilecek.

Konaklama sektörü yeniden hizmet verebilecek, düğünlere 30'a kadar kişinin katılımı serbest hale gelecek.

21 Haziran'da uygulanacak dördüncü aşamada ise Kovid-19 önlemleri kapsamındaki tüm sınırlandırmalar kaldırılacak.

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 2 bin 472 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 375 bin 814'e ulaştığı belirtildi.

Ülkede son 24 saat içinde 23 kişinin hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 127 bin 123'e yükseldiği aktarıldı.

Kaynak: Haberturk