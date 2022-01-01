İngilizler Avrupa Birliğine tekrar girmek istiyor

AB'den referandumla ayrılan İngiltere'de son anket sonuçları dikkati çekti. Ankete katılanların yarıdan fazlası Brexit'in İngiltere'nin durumunu iyileştirmediği görüşünde.

Anketin detayları Independent gazetesinde yer aldı.

Yeniden referandum isteniyor

Katılımcıların yüzde 57'si Başbakan Boris Johnson'ın referandum kampanyası sırasında gerçekleri değil yalan söylediğini ifade ederken, yüzde 59'una göre, Brexit, İngiltere'nin Avrupalı komşularıyla ilişkilerine zarar verdi.

Katılımcıların yarısından fazlası da Brexit'in bir dizi mal ve hizmete erişimi zorlaştırdığını düşünüyor.

Ankete katılanların yüzde 51'i yeniden referandum düzenlenmesini isterken, bu kişiler referandumda AB'ye katılma yönünde oy kullanacaklarını da söylüyor.

Sonuçlara göre, özellikle genç İngiliz seçmenler Avrupa Birliği'ne yeniden üyelik için eskilerden çok daha hevesli