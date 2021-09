İngiliz The Sun Gazetesi'nden Türkiye ile ilgili dikkat çekici haber: Bu fırsatı kaçırmayın

İngiliz basını kırmızı listeden çıkan Türkiye'ye yönelik İngiliz tur operatörlerinin sunduğu sudan ucuz tatillerle ilgili dikkat çekici bir haber yayınladı.

İngiliz The Sun Gazetesi İngiltere'nin kırmızı listeden çıkarılan Türkiye'de tatil fiyatlarının dipte olduğunu belirterek İngilizleri bu fırsatları kaçırmamaları çağrısında bulundu.

KİŞİ BAŞINA 1865 LİRAYA 5 YILDIZLI TATİL

Habere göre İngilizlerin kişi başı 158 pounddan (1865 TL) başlayan fiyatlarla sonbaharda Türkiye'de tatil yapabileceği belirtildi.

Haberde Türkiye'nin sahil şeridi, plajları ve uygun fiyatlı otelleri ile İngilizlerin arasında sıkı bir tatil favorisi haline geldiği belirtilerek " Paket tur operatörlerinin bu sonbaharda sizi Türkiye'ye alıp götürmeye hazır çok sayıda fırsatı var" ifadeleri kullanıldı.

Haberde tur operatörlerinin sonbahar için sundukları en iyi Türkiye tatil fırsatlarına da yer verildi. Bu turlardan bazıları şöyle:

TUİ

TUI Sensatori Barut Sorgun her şey dahil kişi başı 488 pound, Side her şey dahil kişi başı 484 pound, Maricya Apartments, İçmeler kişi başı 282 pound

Jet2 Holidays

Marmaris’te; Green Park Apartments 7 gece kişi başı 249 pound, Grand İdeal Premium her şey dahil 7 gece kişi başı 399 pound, Sundia by Liberty, Ölü Deniz 7 gece kişi başı 369 pound, Antalya Star Side Elegance, 7 gece her şey dahil kişi başı 595 pound,

Thomas Cook

Marmaris Club Atrim Apart 7 gece 369 pound, Alanya Cooks Club Alanya 7 gece 210 pound, Long Beach Resort 7 gece her şey dahil 358 pound, İçmeler Mirage World 7 gece her şey dahil 330 pound, Sun City Apartments 7 gece 158 pound.