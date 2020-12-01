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İngiliz perakende şirketi Debenhams tasfiye edilecek

İngiltere'de 124 mağazası ve 12,000 çalışanı olan perakende şirketi Debenhams tasfiye edilecek.

Dünya 01.12.2020, 16:28 01.12.2020, 16:31
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İngiliz perakende şirketi Debenhams tasfiye edilecek
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İngiliz perakende şirketi Debenhams’ın, şirketi alacak bir alıcının çıkmaması üzerine tasfiye edileceği açıklandı.

Debenhams’ın faaliyetlerinin giderek azaltılacağını açıklayan ticari danışmanlık şirketi FRP Advisory, bu süre esnasında şirketin tamamı ya da bir bölümünü satın almak isteyenlerin tekliflerine açık olacaklarını belirtti.

12 BİN ÇALIŞANI BULUNUYOR

İngiltere’de 124 mağazası ve 12,000 çalışanı olan Debenhams’ın iflası, önceki gün Philip Green’in Arcadia moda grubu şirketinin tasfiye sürecine girerek, yaklaşık 13,000 kişinin işini kaybedeceğinin sinyalini vermesinden sonra geldi. (REUTERS)

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