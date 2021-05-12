İlham Aliyev'den Şuşa paylaşımı

Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva 'Harıbülbül Müzik Festivali'ne katılmak üzere Şuşa'ya gitti. Twitter'dan yaptıkları paylaşımda Aliyev, “Azerbaycan halkı bu kadim Azerbaycan topraklarında sonsuza kadar yaşayacak” İfadelerini kullandı.

Ocak ayında yaptığı bir açıklamada Şuşa'yı Azerbaycan'ın kültür başkenti ilan edeceğini duyuran İlham Aliyev, 7 Mayıs'ta konuyla ilgili kararnameyi imzalayarak kenti resmen kültür başkenti yapmıştı.

Aliyev'in imzaladığı kararnamede, "Şuşa'da kamu yönetiminin ve yasal denetimin daha da iyileştirilmesi, yalnızca şehirdeki tarihi ve kültürel mirasın yenilenmesine ve korunmasına hizmet etmekle kalmayacak, aynı zamanda kentin sürekli gelişimi için gereken koşulları oluşturacak" ifadeleri yer almıştı.

Azerbaycan ordusu, Şuşa kentini 8 Kasım 2020'de Ermenistan güçlerinden geri almıştı.