banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Rusya'dan çözüm hamlesi: Acil toplanmamız gerekiyor
Rusya'dan çözüm hamlesi: Acil toplanmamız gerekiyor
Bakan Koca: 'Aşı programında yeni bir kademeye geçiyoruz'
Bakan Koca: 'Aşı programında yeni bir kademeye geçiyoruz'
İsrail, Gazze'de çok katlı bir binayı daha vurdu
İsrail, Gazze'de çok katlı bir binayı daha vurdu
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'dan Filistin açıklaması
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'dan Filistin açıklaması

İlham Aliyev'den Şuşa paylaşımı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi, geçtiğimiz günlerde Azerbaycan'ın kültür başkenti ilan edilen Şuşa'ya bir ziyaret gerçekleştirdi. Çift, ziyaretten görüntüleri Mihriban Aliyeva'nın Twitter hesabından paylaştı.

Dünya 12.05.2021, 22:54 12.05.2021, 23:01

Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva 'Harıbülbül Müzik Festivali'ne katılmak üzere Şuşa'ya gitti. Twitter'dan yaptıkları paylaşımda Aliyev, “Azerbaycan halkı bu kadim Azerbaycan topraklarında sonsuza kadar yaşayacak” İfadelerini kullandı. 

Ocak ayında yaptığı bir açıklamada Şuşa'yı Azerbaycan'ın kültür başkenti ilan edeceğini duyuran İlham Aliyev, 7 Mayıs'ta konuyla ilgili kararnameyi imzalayarak kenti resmen kültür başkenti yapmıştı.

Aliyev'in imzaladığı kararnamede, "Şuşa'da kamu yönetiminin ve yasal denetimin daha da iyileştirilmesi, yalnızca şehirdeki tarihi ve kültürel mirasın yenilenmesine ve korunmasına hizmet etmekle kalmayacak, aynı zamanda kentin sürekli gelişimi için gereken koşulları oluşturacak" ifadeleri yer almıştı.

Azerbaycan ordusu, Şuşa kentini 8 Kasım 2020'de Ermenistan güçlerinden geri almıştı.

Yorumlar (0)
15°
açık