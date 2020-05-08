İdlib'de hayatta kalma mücadelesi

HAYATTA KALMA MÜCADELESİ

Yaklaşık 2 milyon sivilin terk ederek Türkiye sınırına yakın bölgelere göç ettiği dönemde, Türkiye ile Rusya’nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde uygulanmak üzere anlaşmaya vardığı, ateşkes sürecinde başlayan çatışmasızlıkla birlikte bazı aileler evlerine geri dönmeyi tercih etti. Geldikleri şehirlerinde yerle bir edilen evlerinde yaşam mücadelesi veren ve ayakta durmaya çalışan siviller, Ramazan ayında molozların üzerinde tuttukları oruçlarını açarak ibadetlerini sürdürüyor.

BEYAZ BARETLİLER PAYLAŞTI

Bölgede sivil savunma görevi yapan Beyaz Baretliler tarafından paylaşılan fotoğraflar evlerine dönenlerin yaşamlarını gözler önüne serdi. Yıkılan ve adeta kullanılmaz hale gelen evlerinin damında kadını, erkeği çocuğu iftar sofrasında oruçlarını açanların görüntüleri kamuoyu ile paylaşıldı.

ATEŞKES SÜRECİ

Türkiye ile Rusya’nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde uygulanmak üzere anlaşmaya vardığı ateşkes süreci 6 Mart 2020 tarihinde başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rusya’nın başkenti Moskova’da sağlanan mutabakat çerçevesinde, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde ateşkes yürürlüğe girmişti.

İdlibli yetimler oruçlarını yıkıntılar arasında açıyor

Suriye'nin İdlib ilinde yaşayan imam Ahmed el Kasir, Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarında enkaz haline gelen evlerin arasında yetimlere iftar veriyor. Ahmed el Kasir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Esed rejimi ve destekçilerinin bombardımanlarında babalarını kaybeden çocuklara iftar ulaştırdıklarını söyledi. Kasir, 'Bu ay boyunca iftarlarımız sürecektir. Bunu gönüllü yapıyoruz. Destek vermek isteyenlerin yardımlarını bekleriz' dedi.