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Hz. Muhammed'e hakaret eden İsveçli karikatürist Vilks trafik kazasında yanarak öldü...
İslam aleminin tepkilerine rağmen Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (sav)'in karikatürlerini çizen İsveçli çizer Larss Vilks, geçirdiği bir kazada, 2 koruması ile birlikte yanarak hayatını kaybetti.
Dünya 04.10.2021, 09:06
2007 yılında İsveç'in yerel gazetesi Nerikes Allehanda, Lars Vilks'in Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerini yayımlamış, karikatürler İslam dünyasında büyük tepkiye neden olmuştu. 2007 yılından bu yana gizli bir adreste yaşayan ve polis korumalarıyla gezen Vilks, birçok programda protesto edilmiş ve yumurtalı saldırıya uğramıştı.