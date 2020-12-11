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Huawei'nin Uygur Türkleri'ni hedef alan bir yüz tanıma sisteminin testinde yer aldığı ortaya çıktı

IPVM adındaki bir araştırma organizasyonu ve The Washington Post, Huawei'nin büyük tartışma yaratacak bir yüz tanıma sistemini test ettiği dokümanları ortaya çıkardı. Buna göre Huawei, Uygur Türkleri'ni tespit eden yetkililere uyarı gönderen bir sistemin çalışmalarında yer aldı.

Dünya 11.12.2020, 16:01
2003
Huawei'nin Uygur Türkleri'ni hedef alan bir yüz tanıma sisteminin testinde yer aldığı ortaya çıktı

Engadget'ın The Washington Post'tan aktardığı habere göre Huawei, oldukça tartışmalı bir yüz tanıma yazılımını testine katkıda bulundu. Habere göre yüz tanıma yazılımı, azınlık konumundaki Uygur Türklerini tespit ediyor ve bölgedeki yetkililere otomatik olarak uyarı gönderebiliyor.

Ortaya çıkarılan bir dokümana göre Huawei, 2018 yılında Çin'deki yüz tanıma girişimlerinnden bir tanesi olan Megvii ile çalışmaya başladı. Bu çalışmada, bir kalabalık içerisindeki insanların yaşı, cinsiyeti ve etnik kökenini tespit edebilecek yapay zekâ kamera sistemi test edildi. İddiaya göre bu sistem, bir Uygur'u tespit ettiğinde Çin polisinde "Uygur alarmı" gönderiyor.

Huawei; sunucu, kamera ve hesaplama altyapıları sundu

Çin'de yaklaşık olarak 11 milyon Uygur Türkü'nün yaşadığı ve bunların büyük bir kısmının ülkenin kuzeyindeki Sincan bölgesinde yaşadığı biliniyor. 2018 yılında Çin Komünist Partisi'nin 800 bin ile 2 milyon arasındaki Uygur'u "rehabilitasyon merkezlerine" gönderdiği düşünülüyor. Bu merkezlerde Uygur Türkleri'ne çeşitli işkenceler uygulandığı ifade ediliyor.

The Washington Post, Huawei'nin internet sitesinde bu sistemin detaylarının yer aldığı bir rapor keşfetti. Huawei, konuyla ilgili olarak gelen sorular sonrasında raporu sitesinden kaldırsa da bu raporun varlığını kabul etti. Bir Huawei sözcüsü, konuyla ilgili yaptığı yorumda şu ifadeleri kullandı: "Rapor, sadece bir testti ve gerçek dünyada uygulanmadı. Huawei, bu tür testler için sadece ürün tedarikini gerçekleştirir. Özel bir algoritma ya da uygulama temin etmiyoruz."

Ortaya çıkarılan dokümanlara göre Huawei; sunucu, kamera ve hesaplama altyapı yardımları sunarak bu testi destekliyor. Huawei ve Megvii'nin tedariki sağladığı üç yüz tanıma sisteminden herhangi birisinin 2018 yılında geliştirilen bu teknolojiyi kullanıp kullanmadığı henüz bilinmiyor. Huawei'nin bu teknolojideki payının, zaten sorunlar yaşadığı batı dünyasıyla arasındaki gerginliği daha artıracağı tahmin ediliyor.

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