Huawei, Çin'de Uygurları tespit eden teknolojinin patenti için başvuru yaptı

ABD merkezli bir araştırma şirketinin BBC ile paylaştığı belge, başvuru yapıldığını doğruluyor.

Çin merkezli başka bazı teknoloji şirketleri de benzer başvurular yapmıştı.

Huawei yetkilileri daha önce hiçbir teknolojik sistemlerinin etnik grupları tespit etmek için tasarlanmadığını söylemişti.

Şirket şimdi ise patenti değiştirme planları yapıyor.

(Kaynak: BBC)