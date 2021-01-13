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Huawei, Çin'de Uygurları tespit eden teknolojinin patenti için başvuru yaptı
Çin teknoloji şirketi Huawei'nin, yayalar arasında Uygur olanları tespit eden bir sistemin patentini almak için başvuru yaptığı ortaya çıktı.
Dünya 13.01.2021, 17:34 13.01.2021, 17:54
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ABD merkezli bir araştırma şirketinin BBC ile paylaştığı belge, başvuru yapıldığını doğruluyor.
Çin merkezli başka bazı teknoloji şirketleri de benzer başvurular yapmıştı.
Huawei yetkilileri daha önce hiçbir teknolojik sistemlerinin etnik grupları tespit etmek için tasarlanmadığını söylemişti.
Şirket şimdi ise patenti değiştirme planları yapıyor.
(Kaynak: BBC)
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