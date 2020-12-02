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Hong Kong’da 'Şemsiye Hareketi'nin liderlerine hapis cezası

Hong Kong'da demokrasi yanlısı aktivistler Joshua Wong, Agnes Chow ve Ivan Lam, kitlesel protestoları örgütledikleri gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı.

Dünya 02.12.2020, 12:02
2009
Hong Kong’da 'Şemsiye Hareketi'nin liderlerine hapis cezası

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde demokrasi yanlısı "Şemsiye Hareketi"ni başlattıktan sonra tutuklanan Joshua Wong, Agnes Chow ve Ivan Lam adlı aktivistlerin yargılandığı davada karar açıklandı.

Mahkeme heyeti Joshua Wong’a 13 yıl 5 ay, Agnes Chow’a 10 ay, Ivan Lam’a ise 7 ay hapis cezası verdi.

Agnes Chow

Üç isme verilen bu cezanın yeni güvenlik yasası yürürlüğe girmeden önce suç işledikleri için ömür boyu hapis cezasına çevrilmediği belirtildi.

Joshua Wong

SUÇLULARIN İADESİ BAŞLATMIŞTI

Çin’in Hong Kong Özel İdare Bölgesi’nde demokrasi yanlısı 13 aktivist, geçen yıl suçluların Çin’e iadesine ilişkin yasa tasarısına karşı yapılan kitlesel protestolardan bazılarını örgütledikleri ve bunlara katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

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