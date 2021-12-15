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İçişleri Bakanlığı: "Eren Kış-8 Operasyonları kapsamında Mardin’in Nusaybin ilçesi Bagok bölgesinde icra edilen operasyonda 6 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir."
Hong Kong'da Dünya Ticaret Merkezi'nde yangın
Hong Kong'da Dünya Ticaret Merkezi'nde büyük yangın: Onlarca kişinin mahsur kaldığı belirtiliyor.
Dünya 15.12.2021, 10:31 15.12.2021, 11:27
Hong Kong'daki Dünya Ticaret Merkezi'nde yangın çıktı. Yerel medya 300'e yakın insanın mahsur kaldığını bildirirken, 1 kişinin yaralandığı açıklandı.
Yetkililer, itfaiyecilerin yangına müdahale ettiğini ve bölgenin güvenlik kordonuna alındığını belirtti.
Smoke at Hong Kong's World Trade Centre pic.twitter.com/nfK1IqoaLf— SCMP Hong Kong (@SCMPHongKong) December 15, 2021