Hollanda'dan sonra şimdi Belçika! Türkler sosyal konuttan çıkarılıyor

Daha önce Hollanda'da da yaşanılan olayın bir benzeri de Belçika'da yaşanıyor.

Lier kentinde yurt dşında gayrimenkulü olduğu tespit edilen 25 aile, kaldıkları sosyal konutları terk edecek.

TÜRK AİLELERİN DE OLDUĞU 25 AİLE, SOSYAL KONUTTAN ÇIKARILIYOR

Lier Belediyesi, Türkiye, Fas, Gürcistan ve Polonya kökenli ailelere eylül ayına kadar taşınmak için süre tanırken, nisan ayından itibaren kira indirimi almadan tam kira ödemeleri gerektiği açıkladı. Ayrıca kiracılarının bu dönemde elde ettikleri sosyal konut yardımlarını iade etmeleri istendi.

MAL VARLIĞI OLANLAR SOSYAL KONUTTA KALAMIYOR

Belçika yasalarına göre, dar gelirli aileler düşük ücretli sosyal konutları kiralayabiliyor, ancak yurt dışında bile olsa mal varlığı olanlar bu haktan yararlanamıyor.

YARDIM PARALARINI İADE ETMELERİ İSTENDİ

Ağustos ayında, Lier Belediyesi bin 135 sosyal konut kiracısına, yurtdışında mülk sahibi olmanın yasak olduğunu ve bir soruşturma yürütüleceğini hatırlatan bir mektup gönderdi. Ancak kimseden dönüş almadı, daha sonra yapılan araştırmalarda en az 25 ailenin yurt dışında evlerinin olduğu ortaya çıktı. Sosyal konutlarını terk etmek zorunda kalan ailelerin ayrıca burada kaldıkları süre için elde ettikleri yardımları iade etmeleri istendi. Bazı ailelerin 35 bin euroya kadar yardım parasını iade etmesi gerekiyor.

"BU SOSYAL KİRACILAR KURALLARI İHLAL EDİYOR"

Lier Sosyal Konut Derneği (LMH) Müdürü Marc Van den Eynde, aldıkları kararı savunarak, “Bu sosyal kiracılar kuralları ihlal ediyor. Sosyal konut kiralayanların gayrimenkul sahibi olmasına izin verilemez. Ne ülkemizde ne de yurtdışında. Bu Flaman mevzuatında açıkça belirtilmiştir.” açıklamasını yaptı.

Lier Belediyesi, sosyal konutlara olan yüksek talep nedeniyle böyle bir soruşturma yapmak zorunda kaldıklarını ifade etti.