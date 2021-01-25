Hollanda’da Covid-19 yasakları protesto edildi

Avrupa’nın bir çok ülkesinde corona virüsü salgının nedeniyle kısıtlamalar protesto edildi. Salgına karşı alınan önlemlerin sıkılaştırıldığı Hollanda’nın başkenti Amsterdam ve Eindhoven şehirlerinde Covid-19 kısıtlamaları halkı sokağa döktü.

Eindhoven’da önlemlere yönelik devam eden protestolarda protestocuların mağaza ve dükkanları yağmaladığı, bir polis aracını da ateşe verdiği belirtildi.

TAZYİKLİ SUYLA MÜDAHALE

Polisin de tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla olaylara müdahale ettiği ifade edildi. Protestoların diğer bazı bölgelere de sıçradığı ülkede başkent Amsterdam’da da polisin gösterilere müdahale ettiği belirtildi.

Eindhoven şehrindeki benzer manzara başkent Amsterdam’da da yaşandı. Protestocular ile polis arasında çatışma yaşandı. Protestolarda 35 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.