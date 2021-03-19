Hollanda’da 5 Türk kökenli aday meclise girdi

Hollanda’da, 150 üyeli Temsilciler Meclisi’nin belirlendiği milletvekili genel seçimlerinden, hükümet ortağı liberal sağ ve liberal sol partiler zaferle çıktı. Sol partiler ise, ciddi oy kaybı yaşadı.

Hollanda’da üyelerinin çoğu Türk ve göçmenlerden oluşan Denk Partisi de başkent Amsterdam ve Rotterdam kentlerinde zafer sevinci yaşadı. Genel seçimlerin ilk sonuçlarına göre, meclise girmeye hak kazanan 5 Türk kökenli vekil ise, Nilüfer Gündoğan, Tunahan Kuzu, Mahir Alkaya, Hülya Kat, Dilan Yeşilgöz-Zegerius oldu.

Oyların tamamının sayılması üzerine açıklanan resmi sonuçlarda üyelerinin çoğunu Türklerin ve göçmenlerin oluşturduğu Denk Partisi sandalye sayısını 3’e çıkardı. Söz konusu sonuçlar, parti merkezinde sevinçle karşılandı. Farid Azarkan ve Tunahan Kuzu’nun ardından üçüncü sırada ise babası Türk olan Stephan van Baarle, Hollanda federal meclisine girmeyi garantiledi.

‘Çok mutluyuz'

Hollanda Denk Parti Kurucusu Tunahan Kuzu, “Rotterdam’da 4’üncü büyük parti olduk. Oylarımız artırdık, oran olarak da artırdık. Üç tane milletvekili çıkardık. Artık Denk, Hollanda parlamentosunda kalıcıdır. Denk mücadelesine yeni bir ekiple yeni bir enerjiyle devam edecektir. Bunun için gerçekten çok mutluyum” dedi