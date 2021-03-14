Hollanda salgının gölgesinde sandığa gidiyor

Hollanda'da yarın başlayacak genel seçimlerde, 13 milyon seçmen, kurulacak 10 bin sandıkta meclisin 150 yeni üyesini belirlemek üzere oy kullanacak. Yeni tip korona virüs (Kovid-19) nedeniyle salgının yayılma riskini azaltmak için normal şartlarda bir günde yapılan seçim, bu yıl 15-17 Mart'ta gerçekleşecek.

Böylece seçim sandıklarında oluşacak kalabalık önlenecek ve 70 yaş üstü seçmen de posta yoluyla oy kullanabilecek.

Yaklaşık 17,5 milyonluk nüfusa sahip Hollanda'da 13 milyon seçmen, meclisin 150 yeni üyesini belirlemek üzere oy verecek. İlk 2 gün kısıtlı sayıda açılacak sandıkların tamamı 17 Mart'ta açılmış olacak.

Hollandalılar, 12 eyalette kurulacak 10 bin sandıkta, ülke dışında yaşayan vatandaşlar da mektup yöntemiyle oylarını verebilecek.

Bir seçmen en fazla 3 kişi adına vekaleten oy kullanma hakkına sahip olacak.

SEÇİMDE TÜRK KÖKENLİ 32 ADAY BULUNUYOR

Ülkede, 18 yaşını doldurmuş bütün Hollanda vatandaşları oy kullanma hakkına sahip. Seçim barajı olmayan Hollanda'da, seçimlerde oy kullanmayanlara herhangi bir cezai müeyyide uygulanmıyor.

Ülkede 37 partinin yarışacağı seçime katılan 1579 aday arasında, Türk kökenli 32 aday bulunuyor. Seçimde, Türk kökenli yaklaşık 250 bin seçmen oy kullanabilecek.

Mecliste 2017'den beri 3 milletvekili bulunan üyelerinin çoğu Türk ve göçmenlerden oluşan Denk Partisi 21 adayla, ilk defa genel seçimlere katılacak olan ve kendisini "İslam'dan ilham alan parti" olarak tanıtan NIDA Partisi de 31 adayla meclise girmek için seçimlerde yarışacak.

Her iki partide de yedişer Türk kökenli aday bulunuyor.

MARK RUTTE'NİN LİDERLİĞİNDEKİ PARTİNİN SANDIKTAN BİRİNCİ ÇIKMASI BEKLENİYOR

Tüm partiler, vatandaşlara sandık başına gitme çağrısında bulunurken, meclisteki partilerin yerinin çok fazla değişmeyeceği bekleniyor.

Her zaman koalisyon hükümetleriyle yönetilen ülkede, yarınki seçimler sonucunda yine koalisyon hükümeti kurulması öngörülürken, bir partinin hükümet kurabilmesi için parlamentodaki 150 milletvekilinden en az 76'sının desteğini alması gerekiyor.

Ülkede çeşitli şirketlerin son kamuoyu yoklamalarına göre, sandıktan birinci çıkacak partinin Mark Rutte'nin liderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD), ikinci partinin ise aşırı sağcı Geert Wilders'in liderliğindeki Özgürlük Partisi olması bekleniyor.