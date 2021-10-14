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Hollanda Başbakanı Rutte'ye 'suikast planlayan' Türk gencin Telegram mesajları ortaya çıktı 

Hollanda polisi, 22 yaşındaki bir Türk gencini, Başbakan Mark Rutte'ye suikast planlamaktan tutukladı.

Dünya 14.10.2021, 14:43
Hollanda Başbakanı Rutte'ye 'suikast planlayan' Türk gencin Telegram mesajları ortaya çıktı 

Hükümet üyelerini de hedef alan mesajlar paylaştığı belirtilen Yavuz O. adlı zanlının, gelecek hafta Lahey'de mahkemeye çıkması bekleniyor.

Basın kuruluşları Volkskrant ve NU.nl'nin haberlerine göre, Yavuz O. Telegram gruplarında "saldırı hazırlığında olduğunu gösteren kışkırtıcı" ifadeler kullandı.

Haberde, bir Telegram grubunda, Hollanda Kralı Willem Alexander ve hükümet üyelerinin bulunduğu fotoğrafa yorum yapan Yavuz O.'nun "Gerçekten onlar sayesinde Hollanda mahvoldu. Hepsini vurmak için gerekenlere sahip miydin? Bir arabadan. Pencereyi aç. Silahını çek ve ateş et." dediği aktarıldı.

Kendisine yardım etmesi için insanları toplamaya çalıştığı belirtilen Yavuz O.'nun, Telegram mesajında, "Önce dövüşçüleri alın. Sadece herhangi bir dövüşçü değil, bir şeyler yapmak isteyen ciddi insanlar. Protestocular aramıyorum. Devrimciler arıyorum. Nişancılar, vurucular, silahlar, şiddet. Her şeye izin var." ifadelerini kullandığı bildirildi.

Rutte'nin koruması artırıldı

Volkskrant'a göre, Yavuz O, "Batavya Cumhuriyeti" anlamına gelen halka açık Telegram kanalı "De Bataafse Republiek"te aktifti. Bu kanal, bilinen komplo teorisyenleri Micha Kat, Joost Knevel ve Wouter Raatgever tarafından kuruldu. Orada paylaşılan kışkırtıcı ve tehdit edici mesajlar nedeniyle bu hafta başlarında yargı tarafından kapatıldı.

Gelecek hafta Lahey mahkemesine çıkması beklenen Yavuz O,'ya "tehdit, terör amaçlı kışkırtma ve Başbakan da dahil olmak üzere bir veya daha fazla politikacıya saldırı hazırlığında olma suçlamaları" yöneltileceği bildirildi.

Geçen ay organize suç örgütlerinin tehditlerinden dolayı Rutte'nin koruma ekibi güçlendirilmişti.

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