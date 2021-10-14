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Hollanda Başbakanı Rutte'ye suikast planladığı öne sürülen Türkiye kökenli genç tutuklandı

Hollanda'da Başbakan Mark Rutte ve hükümet üyelerine saldırı planladığı, tehdit ve terör amaçlı kışkırtmada bulunduğu gerekçesiyle, Türkiye kökenli olduğu belirtilen 22 yaşındaki bir gencin tutuklandığı açıklandı.

Dünya 14.10.2021, 09:40
Hollanda Başbakanı Rutte'ye suikast planladığı öne sürülen Türkiye kökenli genç tutuklandı

Savcılık, Yavuz O. adlı zanlının, önümüzdeki hafta Lahey'de hakim karşısına çıkacağını bildirdi.

Hollanda medyasında yer alan savcılık iddianamesine göre, Amsterdam'da yaşayan Yavuz O, halka açık bir Telegram kanalından, Başbakan Rutte ve hükümet üyeleri hakkında kışkırtıcı mesajlar paylaştı.

Komplo teorilerinin yayınlandığı kanalda, Kral Willem Alexander ve hükümet üyelerinin yer aldığı fotoğrafa yorum yapan Yavuz O.'nun, "Halk bu konuda ne yapacak acaba?" diye yazdığı bildirildi.

Hollanda basınında çıkan haberlere göre, başka bir kullanıcının, "Gerçekten onlar sayesinde Hollanda berbat durumda" yanıtı üzerine Yavuz O., şunları kaydetti:

"Kesinlikle. Ve bunu değiştireceğim. Hollandalıların çoğu o Rutte'den nefret ediyor. Hepsini vurmak ister miydin? Yalnızca bir arabadan. Pencereyi aç, silahı dışarı çıkar ve patlat."

Yavuz O.'nun bir başka Telegram mesajında da, "saldırı yapacak silahlı kişiler aradığını" belirterek, "Herhangi bir savaşçı değil, bir şeyler yapmak isteyen ciddi insanlar. Protestocular aramıyorum. Devrimciler arıyorum. Nişancılar, vurucular, silahlar, şiddet. Her şey serbest" dediği kaydediliyor.

Yavuz O.'nun, "parlamentoyu basmak, savaşçıları ayarlamak ve 'o lanet çeteyi kana bulamaktan söz ettiği" de iddianameye ilişkin yapılan haberlerde yer alıyor.

İddianameye göre Yavuz O., "Dışarıda bisiklete binerken Başbakan Rutte'yi vurmak" gibi planlardan söz etti, Glock veya bir Akrep silah aradığını söyledi.

İddianamede, polisin, O.'nun telefonunda "uzi', 1.62 tabanca, paralı asker ve silah taşıyabileceğiniz işler" gibi arama terimleri bulduğu kaydedildi.

"De Batavian Republic" adlı Telegram kanalının savcılık tarafından kapatıldığı, 2 yöneticisinin de tutuklandığı bildirildi.

Gelecek hafta hakim karşısına çıkacak

Yavuz O., terör amaçlı tahrik, tehdit ve saldırı hazırlığı suçlamasıyla önümüzdeki hafta Lahey'de hakim karşısına çıkacak.

Saldırı ve kaçırılma tehdidi nedeniyle geçtiğimiz günlerde Hollanda Başbakanı Rutte etrafında olağanüstü güvenlik önlemleri alınmıştı.

Savcılık sözcüsü, bu olayın Yavuz O. davasıyla bağlantısı olmadığını söyledi.

Olağanüstü güvenlik önlemlerinin, kokain mafyasından gelen tehditler üzerine alındığı belirtiliyor.

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