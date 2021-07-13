Hollanda başbakanı özür diledi!

Hollanda'da geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede ülke genelinde uygulanan tedbirleri 26 Haziran'dan itibaren büyük ölçüde gevşeterek hata yaptıklarını ve sebeple halktan özür dilediğini açıkladı.

Hollanda'nın kamu haber ajansı NOS'un yayımladığı videoda Rutte, "Mümkün olduğunu düşündüğümüz şey gerçekleşmedi. Bu konuda bir değerlendirme hatası yaptık ve hayal kırıklığına uğradık. Bunun için özür dileriz." ifadelerini kullandı.

Rutte, ülkede yeniden yükselişe geçen günlük vaka sayıları sebebiyle Kovid-19 önlemlerinde yeniden sıkılaştırılmaya gidilmesine ilişkin geçen cuma günü yaptığı basın toplantısında bu durumu dile getirmemesinin adil olmadığını düşündüğünü kaydetti.

Rutte, Sağlık Bakanı Hugo de Jonge ile birlikte söz konusu basın toplantısına yeterince iyi hazırlanmadıklarını itiraf ederken günlük vaka sayılarının hafta ortasında parlamentoda görüşüleceğini belirtti.

Hollanda'da hükümet, vaka sayılarının günlük ortalama 500 civarına gerilemesi üzerine, 4 Temmuz'da planlanan gevşeme adımını 26 Haziran'a çekme kararı almıştı.

Gevşemenin ardından günlük vaka sayılarının tekrar 10 binin üzerine çıktığı Hollanda'da hükümet 10 Temmuz'da, 13 Ağustos'a kadar yürürlükte kalacak bazı yeni tedbirleri yürürlüğe sokmuştu.RIVM Direktörü virolog Jaap van Dissel, vaka sayılarındaki yükselişe ilişkin yerel medyaya yaptığı açıklamada, artışın çoğunlukla gençlerde olduğunu ifade etti. Dissel, artış henüz hastanelerdeki yoğunluğa yansımasa da ileride bunun olmayacağının garanti edilemeyeceğini dile getirdi.

KISITLAMALAR GERİ GELDİ

Hollanda'da hükümet, ülke genelinde uygulanan salgın tedbirlerinin çoğunun kaldırılmasının ardından artan vaka sayılarının önüne geçebilmek için bazı Kovid-19 önlemlerinin yeniden yürürlüğe girdiğini açıklamıştı.

Bu sabah 06.00 itibarıyla başlayan ve 13 Ağustos'a kadar yürürlükte kalacak tedbirler kapsamında, tüm kafe, restoranlar, bar ve diskoların saat 24.00 ile 06.00 arasında kapatılmasına karar verilmişti.

NEGATİF TEST SONUCUYLA GİRİLEN PARTİDE 165 KİŞİ KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında normalleşme planında bazı kısıtlamaları kaldıran Hollanda'da disko ve barların açılmasına izin verilmesinin ardından Enschede kentideki bir diskoda düzenlenen partiye katılan 600 kişiden en az 165'inin koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı.

Negatif test sonucu gösterme zorunluluğuna rağmen 165 kişinin nasıl enfeksiyon kaptığı bilinmiyor. Hollandalı yetkililerin aklına gelen ilk olasılık, diskoya gelen kişilerin QR kodlarıyla ilgili hile yapmış olabilecekleri yönünde.

Kurumun elinde ziyaretçi listesi bulunmadığı için, parti katılımcılarının tamamı test edilememiş, disko yöneticileri, katılımcılara ulaşmaya çalışıyor. Belediye ve halk sağlığı ekipleri de, partiye katılan kişilere, bir an önce test yaptırmaları çağrısında bulunmuştu.