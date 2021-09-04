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Hız sınırını 43 km aşan kadına 192 bin 825 euro ceza!

Trafik cezalarının mal varlığı üzerinden hesaplandığı İsviçre’de bir iş kadını rekor para cezasına çarptırılırken, daha önce de hız limitini aşan kadın 192 bin 825 Euro ceza ödeyecek.

Dünya 04.09.2021, 09:23
Hız sınırını 43 km aşan kadına 192 bin 825 euro ceza!

Trafik cezalarının mal varlığı üzerinden hesaplandığı İsviçre'de hız sınırını aşan bir iş kadını rekor para cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, yaklaşık 12 milyon euro mal varlığı olan adı açıklanmayan İsviçreli milyonere Wollerau köyü yakınlarından aracıyla geçtiği sırada hız sınırını 43 kilometre aştığı için 370 bin euro para cezası verdi.

Sürücünün cezaya itiraz etmesiyle birlikte ceza aşağıya çekilerek 175 bin euro'ya düştü.

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