Hırvatistan'da patlama oldu!

Sputnik Türkçe'de yer alan habere göre Hırvatistan İçişleri Bakanlığı, başkent Zagreb'deki bir bölgeye tanımlanamayan bir cisim düştüğünü, ardından da patlama meydana geldiğini açıkladı.

Zagreb'de yerel saatle 23.00'ten sonra polis, çok sayıda kişiden Jarun bölgesine bir cisim düştüğüne, ardından da patlama hissedildiğine dair ihbar aldı.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb’de bu gece, kuvvetli bir patlama yaşandı. Kaza yerinde neye ait olduğu belirlenemeyen birkaç parça bulundu. Yerel basın Ukrayna'dan gelen bir insansız hava aracının Zagreb üzerinde düştüğü ihtimali üzerinde duruyor. Olayda ölen yaralanan olmadı.