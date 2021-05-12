Hindistan’da Ganj Nehri kıyısına 30’dan fazla ceset vurdu

Koronavirüs (COVID-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Hindistan'da son 24 saate 329 bin 942 COVID-19 vakası ve virüse bağlı 3 bin 876 ölüm kaydedildi. Hindistan sağlık sistemi koronavirüsün ikinci dalgasıyla mücadele ederken toplu mezarlardan sonra, Ganj Nehri’nin kıyısına 30’dan fazla ceset vurdu.

Hint medyasına açıklama yapan Buxar bölgesindeki Chausa kasabasının yerel yetkilisi Ashok Kumar bir çok cesedin nehir kıyısına vurduğunu ifade ederken, ölümlerin koronavirüsten kaynaklı olup olmadığı konusunda bilgi sahibi olmadığını belirtti. Hintli yetkililer, üç veya dört gün suda kalmış cesetlere otopsi yapılacağını ve Chausa kasabasında soruşturma başlatılacağını belirtti.

Onlarca cesetlerin bulunduğu Buxar bölgesi, koronavirüsün en çok etkilediği ve en kalabalık eyaleti Uttar Pradesh ile komşu olduğu ifade edildi.

ÜLKEDE COVID-19 BİLANÇOSU

Öte yandan, Hindistan'da toplam vaka sayısı 22 milyon 992 bin 517’ye, toplam can kaybı sayısı 249 bin 992'e yükseldi. Ülkede 3 milyon 715 bin 221 hastanın tedavisi sürüyor.