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Hindistan'da inişe geçtiği anda düşmüştü...

Pakistan’da düşen ve tüm yolcuların öldüğü düşünülen uçakta bir kişinin şans eseri sağ kurtulduğu açıklandı.

Hindistan'da inişe geçtiği anda düşmüştü...

Pakistan’da düşen ve tüm yolcuların öldüğü düşünülen uçakta bir kişinin şans eseri sağ kurtulduğu açıklandı.

22 Mayıs 2020 Cuma 18:28
2009 Okunma
Hindistan'da inişe geçtiği anda düşmüştü...

Pakistan Uluslararası Havayolları'na (PIA) ait Lahor-Karaçi seferini yapan Airbus A320 tipi yolcu uçağı, Karaçi kentinde Jinnah Uluslararası Havaalanı'na (CAA) inişe geçtiği sırada evlerin üzerine düştü. Sindh eyaleti Başbakanı Murad Ali Shah, bankacı Zafar Mahmood'un düşen uçaktan şans eseri hayatta kaldığını belirterek Mahmood'un sağlık durumuyla yakından ilgilendiğini belirtti.

Ünlü model de uçakta bulunuyordu

Uçağın yolcu listesinin de paylaşılmasıyla düşen uçakta, Pakistanlı ünlü model Zara Abid'in de bulunduğu ortaya çıktı. Ülkenin önde gelen moda tasarımcısı Khadijah Shah sosyal medya hesabından paylaşım yaparak hayatını kaybeden Abid'in çok çalışkan ve harika bir insan olduğunu ifade etti.

Pakistan Uluslararası Havayolları'na (PIA) ait Lahor-Karaçi seferini yapan Airbus A320 tipi yolcu uçağı, Karaçi kentinde Jinnah Uluslararası Havaalanı'na (CAA) inişe geçtiği sırada evlerin üzerine düştü. PK-8303 sefer sayılı uçakta 99 yolcu ve 8 mürettebat bulunuyordu.

Son Güncelleme: 22.05.2020 18:30
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