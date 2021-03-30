Hindistan'da Holi festivali kanlı bitti: 41 ölü, 38 yaralı

Hindistan'da her yıl 28-29 Mart'ta düzenlenen Holi bahar festivalinde korona virüs salgını kapsamında alınan önlemlere rağmen binlerce kişi sokaklara dökülmüştü. Yerel kaynaklar, polis verilerine dayandırdığı haberlerde Bihar eyaletinde festival sırasında son iki günde çıkan şiddet olayları ve meydana gelen kazalar sonucu 3'ü çocuk en az 41 kişinin hayatını kaybettiğini ve 38 kişinin de yaralandığını belirtti.