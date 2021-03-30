Hindistan'da Holi festivali kanlı bitti: 41 ölü, 38 yaralı

Farklı grupların çatışması sonucu rapor edilen şiddet olaylarında Patna'da 5 kişinin öldürüldüğü, Samastipur'da ise iki trafik kazasında 4 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Pandeypatti köyünde bir kadının evinin yakınında bir grup gencin şarkı çalmasına karşı çıkması üzerine vurularak yaralandığı ifade edildi. Nalanda'da da şarkıların çalınmasına karşı çıkanlar 3 kulübeyi ateşe verdi, 4 kişiyi yaraladı.
Bhagalpur'da iki grup arasında çıkan çatışmada en az 6 kişinin yaralandığı, Telhara'daki olaylarda 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 10'dan fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.
Hindular arasında iyiliğin kötülüğe karşı zaferini, sevgiyi ve bağışlayıcılığı temsil eden Holi festivali, aynı zamanda baharın başlangıcını simgeliyor.