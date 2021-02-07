Hindistan'da buzul faciası: 150 kişi ölmüş olabilir

Hindistan'ın kuzey bölgesindeki Himalaya buzulundan büyük bir parçanın koparak nehre düşmesi sonucu su baskını yaşandı. Yerel polis Dauli-Ganga nehrinde su seviyesinin giderek arttığını duyurdu. Yükselen su nedeniyle nehir yatağı çevresinde yaşayanlara derhal bulundukları bölgeleri terk etme çağrısı yapıldı.

Henüz can kaybı ya da yaralı bilgisi yok. Ancak nehir üzerindeki baraj inşaatında çalışan 150 işçiden haber alınamadığını belirtiliyor.

Olayın yaşandığı Uttarakhand eyaletinin başbakanı Om Prakash "Tam sayı henüz teyit edilmedi ama 100-159 kişinin ölmüş olmasından endişe ediliyor" dedi.

Reuters'a konuşan bir görgü tanığı, olay anında nehir yatağı boyunca çığ yaşandığını, bir toz, kaya ve su bulutu gördüğünü söyledi. Raini köyünde yaşayan Sanjay Singh Rana, "Çok hızlı geldi. Kimseye haber verecek zaman yoktu. Hepimizi sürükleyip götüreceğini düşündüm" diye konuştu. Rana'nın aktardığında göre, yakındaki bir santral inşaatında çalışan çok sayıda işçinin yanı sıra nehir çevresinde odun arayan veya hayvanlarını otlatan çok sayıda köylünün ölmüş olmasından endişe ediliyor. Rana, "Kaç kişinin kayıp olduğuna dair hiçbir fikrimiz yok" dedi.

Olayın ardından ülkenin kuzey bölgelerinde alarm haline geçilirken, nehirdeki su seviyesinin normale dönmeye başladığı açıklandı. Himalayalardaki Uttarakhand, ani sel baskınlarına ve toprak kaymalarına sık sahne olan bir eyalet. Haziran 2013'te bölgede yaşanan selde yaklaşık 6 bin kişi ölmüş, bu felaket ülkede 'Himalaya tsunamisi' diye anılır olmuştu.