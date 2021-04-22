Hiç işe gitmeden 15 yıl maaş almış

İtalya, 15 yıl boyunca tek bir gün bile işe gitmeden servet kazanan hastane personelini konuşuyor.

Puglia bölgesinin Catanzaro kentindeki Ciaccio Hastanesi’nde memur olarak çalışan kişinin 538 bin euro maaş aldığı ortaya çıktı.

15 YILDA 5.3 MİLYON TL KAZANDI

15 yıl boyunca işe gitmeden 5.3 milyon TL'nin sahibi olan kişinin 2005 yılında işe gitmeyi bıraktığı ortaya çıktı.

MÜDÜRÜNÜ DE TEHDİT ETMİŞ

Ülke basınında yer alan haberlere göre, bu kişi foyası ortaya çıkmasın dite hastanenin müdürünü de tehdit etmiş.

Söz konusu müdür emekli olduktan sonra yerine gelen müdür de adamın yokluğunu fark etmeyince hikayenin kahramanı çalışmadan maaşını almaya devam etmiş.

Bu durumun ortaya çıkması sonrası hastane personeli ve 6 görevli hakkında soruşturma başlatıldı.