Herkes bunu konuşuyor! Rusya saldırı pozisyonuna geçti...

RUSLAR SALDIRI POZİSYONU ALDI

CBS News'in ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, bazı Rus ordu birimlerinin toplanma alanlarını (uydu fotoğraflarında görülen tampon-tampon oluşumları) terk ettiği ve "saldırı pozisyonlarına" geçmeye başladığı bildirildi.

Yetkili, Rusya'nın hafta sonuna kadar Ukrayna'ya saldıracağına inandığını, ancak bunun ne şekilde olacağının henüz belli olmadığını söyledi.