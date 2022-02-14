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Herkes bunu konuşuyor! Rusya saldırı pozisyonuna geçti...
Rusya-Ukrayna gerilimi tırmanırken bölgede yeni bir gelişme yaşandığı iddia edildi. Rusya-Ukrayna geriliminde çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. ABD'li bir yetkiliye göre, Ukrayna sınırında ve Belarus'ta konuşlu Rus ordusu saldırı pozisyonuna geçti.
Dünya 14.02.2022, 23:03
RUSLAR SALDIRI POZİSYONU ALDI
CBS News'in ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, bazı Rus ordu birimlerinin toplanma alanlarını (uydu fotoğraflarında görülen tampon-tampon oluşumları) terk ettiği ve "saldırı pozisyonlarına" geçmeye başladığı bildirildi.
Yetkili, Rusya'nın hafta sonuna kadar Ukrayna'ya saldıracağına inandığını, ancak bunun ne şekilde olacağının henüz belli olmadığını söyledi.