Hayvanlarını ölüme terk eden sorumsuz adama hapis cezası!

Bir hayvan beslemenin sorumluluğu oldukça yüksek. Maalesef pek çok yerde hayvan barınakları sahipleri tarafından terk edilen köpeklerle dolu. Yeni hayvan hakları yasası ile birlikte bu dünyayı birlikte paylaştığımız canlılar ‘mala zarar verme’ kapsamından çıkarılırken hayvanlara bile isteye zarar verenlere de ağır cezalar öngörülüyor.

İngiltere’de bir çiftçi hayvanlarına o kadar kötü davranıyordu ki sonunda hapis cezasına çarptırıldı. Surrey vilayetinin Ripley kasabasında yaşayan Geoffrey Bennett (68), 200 hayvanın bir kısmının telef olmasından bir kısmının da aç bırakılmasından suçlu bulundu.

Bennett’in hayvanları için yapılanlar ‘İngiltere’nin en büyük hayvan kurtarma operasyonu’ olarak kayıtlara geçti. İki tane küçük midilli vücutlarındaki parazitler yüzünden acı çekerek öldü. Her şey gelen bir ihbar ve Bennett'in çiftliğinin 2019 yılında polis tarafından basılması ile başladı.

Çiftlikte çok sayıda keçi tedavi altına alındı. Fotoğraf: İngiliz emniyeti

PARAZİTLER ÖLDÜRDÜ

Çiftlikteki 14 at yine parazitler yüzünden tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadan öldüler. İki köpek, bir keçi ve bir tavuk da hayatını kaybetti. Polis ekipleri bazı hayvanların kurtçuklar tarafından yendiğini raporlarına geçirdi.

İki ahırda eşekler, keçiler ve midillilerin kendi pislikleri ile baş başa oldukları da görüldü. Çiftlikteki bazı köpekler hamileyken, yavru köpek sayısı da dikkat çekti. Pek çok köpeğin aylardır zincirlendiği ortaya çıktı.

Bazı hayvanlar kurtarılmanın ardından doğum yaptı. Altı keçi ve dokuz köpek yavrusu annelerinin yaşadığı cehennem ortamına tanık olmadılar. Toplamda 204 hayvanın kaderlerine terk edildiği yerde 131 at, 33 köpek, eşekler, keçiler, tavuklar, ördekler ve kuşlar bulunuyordu.

Sorumsuz hayvan sahibi Geoffrey Bennett bunca hayvanı besleyecek parayı bulamadığını, hayvanların hasta olduğunu bildiğini ama tedavi için bir şey yapmadığını söyledi.

Bennett 2019 yılında çıkarıldığı mahkeme tarafından 19 hafta hapis cezasına çarptırıldı ve ömür boyu hayvan sahibi olmaktan men edildi. Bu yasağa beş yıl boyunca itiraz etmesi de engellendi. Hayvan Refahı Yasası uyarınca altı kanunu çiğnemekle suçlandı. Bennett’in bahçesine gömdüğü bazı hayvan kemiklerinden de anlaşılıyordu ki hayvanların hayatlarını kaybettiğini biliyordu.

Çiftlikteki bazı köpekler, kurtarıldıktan sonra doğum yaptı. Fotoğraf: İngiliz emniyeti

HAPİS CEZASI ERTELENMEDİ

Bennett’in yaşı göz önüne alınsa da hapis cezası ertelenmedi. Hapishaneden çıktıktan sonra bir yıl boyunca gözetmen tarafından izlenecek. Yargılamayı yapan hakim Darren Reed, “Hapiste geçirdiğin zaman sana hayvanlara karşı nasıl bir sorumluluk ve ilgi göstermen gerektiğini gösterecek” ifadelerini kullandı.

Surrey polis teşkilatından memur Hollie Iribar, “Karşılaştığım en zor vakalardan biriydi” diyor. Iribar görevi gereği hayvan istismarı kapsamında pek çok farklı suçla karşılaştığını aktarırken, “Bu kalp kıran dava mahkemede çözüldüğü için mutluyum. Hayvanların bu dünyada ikinci şansı oldu” diyor.

İhbarlar sonucu 204 hayvanı çiftlikten kurtarmak için yürütülen çalışmalara 100 personel katıldı. Sadece hayvanların durumunu tespit etmek için 12 saat harcandı.

68 yaşındaki emekli Geoffrey Bennett hakkındaki suçlamaları kabul etti. Yargıç Reed, Bennett’in davranışlarıyla sadece hayvanların sağlığını değil insanların sağlığını da tehlikeye attığını söyledi.

KAYITLI DEĞİLLER

Çiftlikteki atların büyük bir çoğunun resmi kaydı bulunamadı. Bennett masraflardan kaçıyor olsa gerek ki polis operasyonundan sonra kendi veterinerinin hayvanlara bakmasını istedi ama mahkeme bunu reddetti. Çiftlikte yaşamını yitiren bütün atlar kurtçuklara bağlı cyathostominosis hastalığından vefat etti.

68 yaşındaki sorumsuz adamın avukatı Michael Fullerton, mahkemeden kararı verirken Bennett’in ilerleyen yaşı ve sağlık sorunlarını da göz önüne almalarını istedi. Bennett devletin el koyduğu bazı hayvanları kişisel güvenliği için çiftliğine geri istedi, mahkeme bu talebi de reddetti.

Kaynaklar: Haber Global, The Telegraph, Horse & Hound