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'Hasta adam' Çin, ABD'ye karşı ticaret savaşını kaybediyor

Virüs kabusuyla boğuşan Çin'den ithalatla ilgili dikkat çeken bir karar geldi... Çin, ABD tarım ürünlerine yönelik ithalat kısıtlamalarını kaldırmaya başladı. ABD'nin kümes hayvanları, patates ve hayvan yemi gibi tarımsal ürünlerine yönelik Çin tarafından uygulanan ithalat kısıtlamaları kaldırıldı.

'Hasta adam' Çin, ABD'ye karşı ticaret savaşını kaybediyor

Virüs kabusuyla boğuşan Çin'den ithalatla ilgili dikkat çeken bir karar geldi... Çin, ABD tarım ürünlerine yönelik ithalat kısıtlamalarını kaldırmaya başladı. ABD'nin kümes hayvanları, patates ve hayvan yemi gibi tarımsal ürünlerine yönelik Çin tarafından uygulanan ithalat kısıtlamaları kaldırıldı.

26 Şubat 2020 Çarşamba 14:13
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'Hasta adam' Çin, ABD'ye karşı ticaret savaşını kaybediyor

ABD Tarım Bakanlığı, Birinci Faz Ekonomi ve Ticaret Anlaşması kapsamında, kümes hayvanları, patates ve hayvan yemi gibi ürünlerin de aralarında olduğu ABD'nin tarımsal ürünlerine yönelik ithalat kısıtlamalarının Çin tarafından kaldırılmaya başlandığını duyurdu.

ABD Tarım Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD ve Çin arasındaki Birinci Faz Ekonomi ve Ticaret Anlaşması doğrultusunda, tarım alanında uzlaşılan taahhütlerin uygulanmasına yönelik Çin tarafından bazı adımlar atıldığı bildirildi.

Açıklamada, 14 Şubat'ta yürürlüğe giren anlaşma kapsamında, kümes hayvanları, cipslik patates ve hayvan yeminin de aralarında bulunduğu ABD'nin bazı tarımsal ürünlerine yönelik Çin tarafından uygulanan ithalat kısıtlamalarının kaldırıldığı aktarıldı.

Söz konusu açıklamada, Çin'in ABD'nin bazı tarımsal ürünlerinin ithalatında uyguladığı misilleme vergilerde de indirime gittiğini duyurmaya başladığı kaydedildi.

"ANLAŞMAYA SADIK KALINMASINI BEKLİYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Tarım Bakanı Sonny Perdue, ABD Başkanı Donald Trump ve yönetiminin Çin ile güçlü bir ticaret anlaşmasına vardığını ve anlaşmanın Amerikan tarımı için önemli faydalar vadettiğini vurguladı.

Perdue, "Bu faydaları bu yıl görmeyi dört gözle bekliyoruz ve geçen hafta kaydedilen ilerleme bizi cesaretlendiriyor. Anlaşmaya tüm unsurlarıyla sadık kalınmasını bekliyoruz." değerlendirilmesinde bulundu.

ABD VE ÇİN TİCARET ANLAŞMASI

Çin Ticaret Bakanlığı, bu yılın başında ABD ile ticaret savaşı kapsamında gelen ilave vergilerin kademeli indirilmesi için anlaştıklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Başbakan Yardımcısı Liu Hı, 15 Ocak'ta Beyaz Saray'da ticaret anlaşmasının birinci fazını imzalamıştı.

Çin Devlet Konseyi de şubat ayının başında, ABD'den ithal edilen ve Eylül 2019'da ilave vergi getirilen yaklaşık 75 milyar dolarlık üründe iki arasında varılan birinci faz ticaret anlaşması gereği vergi indirimi yapılacağını açıklamıştı.

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı, ABD Başkanı Trump'ın Mart 2018'de Çin'den ithal edilen bazı ürünlere yaptığı ilave tarifelerle başlamıştı.

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