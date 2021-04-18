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Hapishaneden çıkmak istemedi ama zorla tahliye edildi

Arjantin’de Osvaldo Longobuco (75), 28 Şubat 1979’da tutuklandı ve 10 ay sonra cinayet suçundan mahkûm oldu. Longobuco’nun, birlikte olduğu Elvira Casimira Orellana’yu öldürdüğü ifade edilirken cinayetle ilgili detaylar şimdiye kadar halka açıklanmadı.

Dünya 18.04.2021, 13:38
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Hapishaneden çıkmak istemedi ama zorla tahliye edildi

Cezasını tamamladığı için yüksek güvenlikli Sierra Chica hapishanesinden çıkarılmak istenen Longobuco, hiçbir çocuğu, arkadaşı ve kalacak yerinin olmadığını ifade ederek yiyeceği garanti olduğu için ölünceye kadar hapiste kalmak istediğini belirtti. Yapılan incelemede, mahkûmun cezasını 20 sene önce tamamladığı belirlendi. Longobuco’nun, ceasının bittiği 2001’den 5 sene önce de şartlı tahliyeyle serbest kalabileceği ama buna başvurmadığı kaydedildi. Hakim Alejandro Horacio Lugo, “Hapishane onun kendisini güvende hissettiği, yiyecek bulduğu, başını sokacak çatı olarak gördüğü bir yer ama tutukluluğu devam edemez” diyerek tahliyesine karar verdi.  Longobuco, karar üzerine 40 seneden fazla süren esaretten sonra hapishaneden çıktı. 

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