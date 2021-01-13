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Hamile kadını öldürüp karnından bebeğini çalan Lisa Montgomery idam edildi

ABD'de idam mahkumu 52 yaşındaki Lisa Montgomery, bu sabah zehirli iğne ile idam edildi. Cezası infaz edilen Lisa Montgomery'nin avukatları bu karara itiraf etmiş, dün gerçekleşmesi gereken idam durdurulmuştu. Montgomery, 68 yıl sonra ABD'de idam edilen ilk adın mahkum olarak tarihi de geçmiş oldu. Peki Lisa Montgomery'nin suçu neydi? Neden idam edildi? İşte ayrıntılar...

Dünya 13.01.2021, 15:14 13.01.2021, 15:22
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Hamile kadını öldürüp karnından bebeğini çalan Lisa Montgomery idam edildi

ABD'de bulunan tek kadın federal idam mahkumu Lisa Montgomery, Indiana'nın Terre Haute kentinde zehirli iğne ile idam edildi. Montgomery, 2004 yılında Bobbie Jo Stinnett isimli 8 aylık hamile bir kadını öldürüp, karnını  yararak bebeği kaçırmaktan suçlu bulunmuştu. Yakalandıktan 3 yıl sonra ise idama mahkum edilmişti. Öte yandan kaçırılan bebek halen hayatta.

MAHKEME DURDURMUŞTU, KARARI YÜKSEK MAHKEME BOZDU

Avukatlarının beyin hasarlı doğduğunu söylediği Montgomery'nin idamı dün, akıl sağlığıyla ilgili yeni bir duruşma yapılmasını isteyen mahkemenin kararıyla infaza birkaç saat kala durdurulmuştu.

Ancak Yüksek Mahkeme, bu kararı bozdu. Montgomery'nin avukatı Kelley Henry, kararı "vahşi, yasa dışı ve gereksiz şekilde baskıcı güç kullanımı" diye niteledi.

İdam edilen Lisa Montgomery'nin çocukluğu. Montgomey, 13 yaşındayken üvey babasının 2 yıl boyunca süren cinsel istismarına maruz kalmıştı.

Avukatları, Montgomery'nin şiddet ve taciz dolu bir çocukluktan sonra bu suçu işlediğini öne sürerek idam cezasının ömür boyu hapis cezasına çevrilmesini istemişti.

ABD Başkanı Trump, geçen hafta Montgomery'nin af başvurusunu reddetmişti.

Trump 17 yıl sonra federal idamları geri getirdi

Ülkede federal idam mahkumlarının cezası 17 yıldır infaz edilmiyordu. Ancak Donald Trump'ın kararıyla infazlara geçen yıl yeniden başlandı.

20 Ocak'ta Trump'tan görevi devralacak olan Joe Biden, federal infazlara son vermek istediğini açıklamıştı.

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