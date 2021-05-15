Hamas'tan İsrail'in 10 Filistinliyi katlettiği saldırıya misilleme: Tel Aviv'den siren sesleri yükseliyor

İsrail'in sivil ayrımı yapmaksızın Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği saldırılara Hamas'tan roketlerle cevap veriliyor. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in gece saatlerinde aynı aileden 10 Filistinlinin ölümüyle sonuçlanan saldırısına misilleme yapıldığını açıkladı.

SİREN SESLERİ DUYULDU

Bu açıklamanın ardından İsrail'in başkenti Tel Aviv'de siren sesleri duyuldu. Bölgeden gelen görüntülerde, roketlerin düştüğü noktalarda yangın çıktığı görülüyor. Plajda eğlenen vatandaşların ise siren seslerini duyar duymaz sığınaklara doğru koştuğu anlar kameralara yansıdı.

Öte yandan halk sığınaklara girerken saldırıda ölü yada yaralı olup olmadığına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

"6 AY BOYUNCA BOMBALAYABİLİRİZ"

El Kassam Tugayları Sözcüsü Ubeyde ise saldırılara ilişkin olarak İsrail'e meydan okudu. Ubeyde, "6 ay boyunca Tel Aviv'i bombalayabilecek şekilde hazırlandık. Gazze'de sivil bir binanın hedef alınacağına dair bilgileri alır almaz dakikalar önce Tel Aviv'e yönelik yeni bir roket saldırısı başlattık." ifadelerini kullandı.

139 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail, 10 Mayıs'tan bu yana Gazze'ye yoğun hava saldırıları düzenliyor. İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 39'u çocuk, 22'si kadın 139 Filistinli öldü, 950 Filistinli yaralandı.