Hamas: İsrail ağır bir bedel ödeyecek

Hamas'ın Kudüs'teki Sözcüsü Muhammed Hamade, yaptığı açıklamada, "İşgal güçleri, Mescid-i Aksa'da namaz kılan ve itikafa girmiş olan Filistinlilere karşı dini bir savaş yürütüyor." dedi.

Kudüs'te yaşanan tehlikeli tırmanıştan İsrail'in sorumlu olduğunu kaydeden Hamade, bu saldırılar karşısında, "İsrail, ağır bir bedel ödeyecek." diye konuştu.

Hamade, Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıların İsrail'in "vahşiliğinin ve barbarlığının" delilleri olduğunu ifade ederek, Filistinlilere kararlılıklarından vazgeçmemeleri ve Yahudi yerleşimcilerin Aksa'ya girmelerine izin vermemeleri çağrısında bulundu.

"GERÇEK BİR KATLİAM VE SAVAŞ SUÇU"

Hamas sözcülerinden Sami Ebu Zuhri de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yaşananları "gerçek bir katliam ve savaş suçu" olarak değerlendirdi.

Zuhri, "Tüm halkımızı sokağa çıkmaya ve işgale karşı durmaya çağırıyoruz." ifadelerine yer vererek, İsrail tarafından işlenen bu suçların yankıları olacağını kaydetti.

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesinde yaralı sayısının 305'e yükseldiği açıklanmıştı.

HENİYYE: YAŞANANLARA SEYİRCİ KALMAYACAĞIZ

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye de yaptığı yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıların yansımalarından tamamen İsrail'i sorumlu tuttu.

Hamas lideri, "Direniş, işgal altındaki Kudüs'te yaşanan olaylar karşısında eli kolu bağlı beklemeyecek. Eğer İsrail geri çekilmezse savaşın gidişatını belirleyecek olan direnişin sözüdür" ifadelerini kullandı.

Filistin halkının İsrail'in Kudüs'teki planlarını uygulamaya koymasını kabul etmeyeceğini vurgulayan Heniyye, sahadaki direnişin devam edeceğini, İsrail'in ve Yahudi yerleşimcilerin hedeflerini gerçekleştirmelerini engellemek için direniş faaliyetlerinin artacağını kaydetti.

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesinde yaralı sayısının 305'e yükseldiği açıklanmıştı.