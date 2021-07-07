Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise suikast sonucu öldürüldü! Jovenel Moise kimdir? Kaç yaşındaydı?

Başbakan Claude Joseph Çarşamba günü yaptığı açıklamada, kimliği belirsiz bir grup kişinin gece Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin özel konutuna saldırdığını ve Moise'in suikast sonucu öldürüldüğünü duyurdu.

Görev süresi dolan Moise, ülkeyi yangın yerine çeviren protestolara rağmen koltuğunu bırakmamış ve görev süresini uzatma kararı almıştı. Haiti'de halk 7 Şubat 2019'dan bu yana ülkede artan enflasyona ve yolsuzluklara tepki göstererek Moise'nin istifası talebiyle hükümet karşıtı gösteriler düzenliyordu.

EŞİ YARALANDI

Başbakan Claude Joseph'in aktardığı bilgilere göre gece saat 1 civarında eve giren silahlı suikastçiler İspanyolca konuşuyorlardı ve Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin eşi "Först leydi" Martine Moise suikast sırasında açılan ateş sonucu yaralandı.

Haiti Devlet Başkanı Moise 2017'nin Şubat ayından beri başkanlık görevindeydi ve 53 yaşındaydı.

HAİTİ'DE TARTIŞMALI BAŞKANLIK SEÇİMİ

Haiti'de Devlet Başkanı Moise, 2016'daki tartışmalı başkanlık seçimleri nedeniyle görevini bir yıl geçici olarak yürütmüş, başkanlık görevine resmen Şubat 2017'de başlayabilmişti. Moise, bu sebeple 5 yıl olan başkanlık görev süresinin Şubat 2022'de dolacağını öne sürerken muhalefet partileri, görev süresinin 7 Şubat 2021'de dolduğunu savunuyor.

Haiti'de halk, 7 Şubat 2019'dan bu yana ülkede artan enflasyona, kamuda yolsuzluğa, gıda malzemeleri gibi temel ihtiyaç maddelerinin azalmasına ve başkentte birçok benzin istasyonunun kapanmasına neden olan akaryakıt sıkıntısına tepki göstererek Moise'nin istifası talebiyle hükümet karşıtı gösteriler düzenliyor.

ÇETE SAVAŞLARI NEDENİYLE BİNLERCE KADIN VE ÇOCUK EVLERİNİ TERK ETTİ

Karayip ülkesi Haiti'nin başkentinde son günlerde tırmanışa geçen ölümcül çete savaşları nedeniyle son 2 haftada yaklaşık 8 bin 500 kadın ve çocuğun evlerini terk ettiği açıklamıştı.

Ulusal İnsan Hakları Savunma Ağı'nın direktörü Pierre Esperance, ülkenin yüzde 60'ının çetelerin kontrolünde olduğu ve 2018'den bu yana bölge halkından 12 kişinin öldürüldüğünü söyledi. Esperance, çetelerin çok güçlü olduğunu vurgulayarak bu gruplara "müsamaha" gösterildiğini ifade etmişti.

Son günlerde şiddetin zirve yapması nedeniyle endişeli olduğunu kaydeden Esperance, Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin görevini sürdürmesi halinde durumun kötüleşeceği uyarısında bulunmuştu.

BAZI BÖLGELER ÇETELERİN KONTROLÜNE GİRDİ

Sınır Tanımayan Doktorlar, tırmanan şiddet nedeniyle yalnızca 2-4 Haziran tarihlerinde bölgedeki merkezlerine ateşli silahlarla yaralanan 40 kişinin geldiği bilgisini paylaştı.

Çeteler, son haftalardaki şiddet eylemlerinde polisi de hedef almış, bazı iş yerleri yağmalanmış ve bazıları da kundaklanmıştı. Başkentin Martissant ve Delmas bölgelerinde söz konusu şiddet olayları nedeniyle iş yerleri ve okullar kapanırken toplu taşımalarda aksamalar meydana gelmişti. Haiti'de bazı bölgelerinin çetelerin kontrolüne girdiği kaydediliyor.