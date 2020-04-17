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Hafter güçleri gıda depolarını hedef aldı: 1 ölü, 11 yaralı

LİBYA'DA HAFTER GÜÇLERİ, BAŞKENT TRABLUS'TAKİ GIDA DEPOLARINI FÜZELER İLE HEDEF ALDI. SALDIRIDA 1 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ, 11 SİVİL DE YARALANDI.

Hafter güçleri gıda depolarını hedef aldı: 1 ölü, 11 yaralı

LİBYA'DA HAFTER GÜÇLERİ, BAŞKENT TRABLUS'TAKİ GIDA DEPOLARINI FÜZELER İLE HEDEF ALDI. SALDIRIDA 1 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ, 11 SİVİL DE YARALANDI.

17 Nisan 2020 Cuma 15:52
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Hafter güçleri gıda depolarını hedef aldı: 1 ölü, 11 yaralı

Libya’da Hafter güçleri, başkent Trablus’taki gıda depolarını füzeler ile hedef aldı. Saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti, 11 sivil de yaralandı.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Hafter’e bağlı güçlerinin başkent Trablus’un güneyindeki El Karimia bölgesinde gıda depolarını füzeler ile hedef aldığı belirtildi. Açıklamada, fırlatılan füzlerin deponun yanındaki iki eve isabet etmesi sonucu 1 sivilin hayatını kaybettiği, 4’ü aynı aileden 11 sivilin de yaralandığı aktarıldı. Saldırı sonucu depolarda yangın çıktığı ifade edildi. Trablus’taki sivilleri hedef almaya devam eden Hafter güçlerinin dün düzenlediği saldırıda aynı aileden 1 çocuk hayatını kaybetmiş, 3 çocuk ise yaralanmıştı. Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne bağlı Sağlık Bakanlığı, daha önce başkent Trablus’taki sivil yerleşim bölgelerine, masum hayatların kaybına, vatandaşların yerinden edilmesine ve evlerin tahrip edilmesine neden olan ve tekrarlanan saldırıları kınadı.

Son Güncelleme: 17.04.2020 16:43
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