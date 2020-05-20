Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 28°
parçalı bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
102708
ALTIN
382.271
DOLAR
6.7894
STERLİN
8.3356
EURO
7.4347

Haftada dört çalışma günü geliyor

Corona virüsü salgınına erken müdahale eden ülkelerden biri olarak dikkat çeken Yeni Zelanda'da başbakan Jacinda Ardern, iç turizmi ve ekonomiyi canlandırmak için "Dört çalışma günü" sistemini getirerek 3 günlük tatillere geçiş yapılabileceğini duyurdu.

Haftada dört çalışma günü geliyor

Corona virüsü salgınına erken müdahale eden ülkelerden biri olarak dikkat çeken Yeni Zelanda'da başbakan Jacinda Ardern, iç turizmi ve ekonomiyi canlandırmak için "Dört çalışma günü" sistemini getirerek 3 günlük tatillere geçiş yapılabileceğini duyurdu.

20 Mayıs 2020 Çarşamba 10:31
2013 Okunma
Haftada dört çalışma günü geliyor

Corona virüsü salgınına karşı mücadeleyi kazandıklarını geçen ay duyuran ve çok sıkı önlemler alan Yeni Zelanda’da Başbakan Jacinda Ardern’in dün gece yaptığı açıklama uluslararası kamuoyunda heyecan yarattı.

Ardern, yabancı turistlerin ülkeye girişinin yasak olması sebebiyle iç turizmi canlandırmak ve ekonomiyi artırmak için haftanın günlerinde yeni bir düzenleme yapılabileceğini sinyalini verdi. Ardern hafta içinde çalışma günlerinin dört güne inmesinin ve tatil günlerinin de 3 güne çıkmasının gündemlerinde olduğunu söyledi.

Facebook üzerinden canlı yayın yapan Ardern, daha kısa bir hafta ile ekonominin artabileceğini ve iç turizmin hareket kazanabileceğini dile getiren Ardern vatandaşların bu düzenle birlikte iş/günlük yaşam dengesini de sağlayabileceğini vurguladı.

Son Güncelleme: 20.05.2020 10:33
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: 'ABD silah alanındaki anlaşmalarını bozuyor'
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: 'ABD silah alanındaki anlaşmalarını bozuyor'
Almanya'da polis maske takmadı diye Türk gencin burnunu kırdı
Almanya'da polis maske takmadı diye Türk gencin burnunu kırdı
Japon hava yolu şirketi Wuhan uçuşlarına başladı
Japon hava yolu şirketi Wuhan uçuşlarına başladı
Kosova'da camilerin ibadete açılmaması protesto edildi
Kosova'da camilerin ibadete açılmaması protesto edildi
Dünya Sağlık Örgütü bağımsız soruşturmayı kabul etti
Dünya Sağlık Örgütü bağımsız soruşturmayı kabul etti
Azerbaycan'da koronadan ölenlerin sayısı 41'e yükseldi
Azerbaycan'da koronadan ölenlerin sayısı 41'e yükseldi
Japonya'da günlük Covid-19 vaka sayısı 26'ya düştü
Japonya'da günlük Covid-19 vaka sayısı 26'ya düştü
AB'den İsrail'e uyarı: 'Uluslararası hukuka uy'
AB'den İsrail'e uyarı: 'Uluslararası hukuka uy'
Mescid-i Aksa, Ramazan Bayramı'ndan sonra tekrar ibadete açılacak
Mescid-i Aksa, Ramazan Bayramı'ndan sonra tekrar ibadete açılacak
ABD'de korona virüsten ölenlerin sayısı 92 bine yaklaştı
ABD'de korona virüsten ölenlerin sayısı 92 bine yaklaştı
Çin'de 5 büyüklüğünde deprem
Çin'de 5 büyüklüğünde deprem
İngiltere'de son 24 saatte 160 kişi hayatını kaybetti
İngiltere'de son 24 saatte 160 kişi hayatını kaybetti
Fransa'da son 24 saatte korona virüsten 131 ölüm
Fransa'da son 24 saatte korona virüsten 131 ölüm
İspanya'da 2 aydan bu yana en düşük can kaybı
İspanya'da 2 aydan bu yana en düşük can kaybı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü
Çin'i virüsü yaymakla suçlayan ülkeler 100'ü aştı
Çin'i virüsü yaymakla suçlayan ülkeler 100'ü aştı
Hong Kong parlamentosunda kavga
Hong Kong parlamentosunda kavga
Rusya’da nükleerden üretilen elektrik oranı yüzde 8 arttı
Rusya’da nükleerden üretilen elektrik oranı yüzde 8 arttı
Çin'de ikinci dalga endişesi sürüyor! 7 yeni korona virüs vakası tespit edildi
Çin'de ikinci dalga endişesi sürüyor! 7 yeni korona virüs vakası tespit edildi
GELİRE GÖRE PARA CEZASI KESİLİYOR
GELİRE GÖRE PARA CEZASI KESİLİYOR

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

banner372

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim