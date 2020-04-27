Güney Kore'den "Kim Jong-un" açıklaması: Hayatta ve sağlığı yerinde

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in danışmanı, "Kim Jong-un hayatta ve iyi. 13 Nisan'dan bu yana Wonsan bölgesinde kalıyor" dedi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un sağlık durumuna ilişkin iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. Japonya basını, Kim Jong-un'un bitkisel hayatta olduğunu öne sürerken, Güney Kore'den de konuya ilişkin açıklama geldi. Güney Kore'den bir yetkilinin yaptığı açıklamada ölmüş olabileceği söylentileri çıkan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un "hayatta ve sağlının yerinde" olduğunu bildirdi.



Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in üst düzey dış politika danışmanı Moon Chung-in, CNN'e yaptığı açıklamada, "Hükümetimizin pozisyonu sabit. Kim Jong-un, hayatta ve iyi. 13 Nisan'dan bu yana Wonsan bölgesinde kalıyor. Şimdiye kadar herhangi bir şüpheli hareket tespit edilmedi" ifadesini kullandı.

İddialar nasıl başladı?

Tartışmalar ilk olarak CNN'in ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberinde Kim'in "hayati tehlikesi" olduğu iddiasını duyurmasıyla başladı.

Kuzey Kore devlet medyası 11 Nisan'da Kim'in bir Politbüro toplantısına katıldığını bildirdi. Ertesi gün gazetede Kim'in bir askeri tesisi ziyaretiyle ilgili haber yer aldı ancak teftişin hangi tarihte yapıldığı belirtilmedi. Kuzey Kore lideri, 15 Nisan'da dedesinin doğum günü kutlamalarına da katılmadı.

İzole edilmiş ülkenin içindeki muhbirlerden haber toplayan Güney Kore merkezli The Daily NK, Kim'in bir kalp ameliyatı geçirdiğini doğruladı ancak şimdi "Büyük oranda iyileştiğini" iddia etti. Daily NK, kesin bir yargıda bulunmanın mümkün olmadığını çünkü haberin sadece tek bir kaynağa dayandığını ifade etti.

Daily NK başka bir haberinde Kim'in sağlığının son aylarda obezite, yoğun sigara kullanımı ve stres sebebiyle ciddi anlamda kötüleştiğini bildirmişti.