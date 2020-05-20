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Güney Kore'de örgün eğitime dönüş başlıyor; okullar böyle olacak

Güney Kore'de örgün eğitime dönüş başlıyor; okullar böyle olacak

20 Mayıs 2020 Çarşamba 16:23
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Güney Kore'de örgün eğitime dönüş başlıyor; okullar böyle olacak

Güney Kore'de koronavirüs tedbirleri nedeniyle son birkaç aydır kapalı olan okullar, kademeli olarak açılmaya başladı.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore'de lise son sınıf öğrencileri okullarda ders başı yaptı.

Ülkede, 2 Mart'ta başlaması beklenen bahar eğitim döneminin koronavirüs nedeniyle 79 gün ertelenmesinin ardından, kademeli açılış planı kapsamında okula ilk dönen grup, lise son sınıf öğrencileri oldu.

SIRALARA PLASTİK BÖLME
Öğrencilere ve öğretmenlere maske takma zorunluluğu getirilirken, bazı okullarda sıraların etrafına plastik bölümler yerleştirildi.

 

TERMAL KAMERAYLA ÖLÇÜM
Sınıflara girişten önce termal kamera aracılığıyla öğrencilerin vücut sıcaklığı ölçüldü.

Öğrencilerin geçen aydan bu yana internet üzerinden eğitim gördüğü ülkede, okul öncesi yaştaki çocuklar dahil diğer öğrencilerin de 8 Haziran'a kadar okullarına geri dönmesi bekleniyor.

OKULLARIN AÇILIŞI ERTELENSİN TALEBİ
Güney Kore'de, okulların 13 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak açılacağının duyurulmasının ardından çocuklarının sağlığından endişe eden veliler, ay başında imza kampanyaları başlatmış ve okulların açılış tarihinin ertelenmesini talep etmişti.

Hükümet, ebeveynlerin ve okul yetkililerinin, potansiyel koronavirüs salgını konusundaki endişeleri nedeniyle okulların açılış tarihini 5 kez ertelemişti.

EN FAZLA GÜNLÜK VAKA ARTIŞI
Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nden yapılan açıklamada, son 24 saatte 32 yeni koronavirüs vakası görülmesiyle, Güney Kore'deki toplam vaka sayısının 11 bin 110'a yükseldiği belirtildi.

Bu, ülkede "11 Mayıs'tan bu yana görülen en yüksek günlük vaka artışı" oldu.

Güney Kore'de bugüne kadar koronavirüs nedeniyle 263 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık yetkilileri, önceki hafta koronavirüs testi pozitif çıkan 29 yaşındaki bir kişinin, ay başında başkent Seul'ün Itaewon bölgesinde gittiği gece kulüpleri ve barlarla bağlantılı vaka sayısının dün itibarıyla 193'e çıktığını açıkladı.

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