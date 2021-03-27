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Göçmenler Paris’in göbeğine çadır kurdu

Fransa'da yüzlerce göçmen, içinde yaşadıkları elverişsiz koşulları yetkililere duyurmak için başkent Paris'te çadır kurdu. "Dayanışma Gecesi" kapsamında bir araya gelerek dernekler "acil, istikrarlı ve düzgün barınma taleplerini" iletmek için göçmenlere eşlik etti.

Dünya 27.03.2021, 09:20
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Göçmenler Paris’in göbeğine çadır kurdu

Fransa'da çoğunluğunu Afganların oluşturduğu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yüzlerce göçmen yaşadıklarını, içinde bulundukları elverişsiz koşulları hükümete ve yetkililer duyurmak için başkent Paris’te bulunan République Meydanı’nda çadır kurdu.

Kaçak göçmen kampının kuruluşuna Utopia56 Derneği’nin aralarında bulunduğu çok sayıda derneğin yardımıyla sokağa çıkma yasağının yürürlüğe girmesinden kısa bir süre önce, yaklaşık 400 çadır kuruldu.

"Dayanışma Gecesi" kapsamında bir araya gelerek dernekler "acil, istikrarlı ve düzgün barınma taleplerini" iletmek için göçmenlere eşlik etti.

Utopia 56 derneğinin Parisli yöneticisi Kerill Theurillat, République Meydanı’na çadır kampı kuran göçmenlerin meydana geri döndüğünü ifade ederek, "Çünkü burası sembolik bir yer ve son eylemimizden bu yana hiçbir şey değişmedi. Bu insanlar için bir konut çözümü bulmayı ve onları güvenli bir yere koymayı umuyoruz" dedi.

Yüzlerce göçmen geçtiğimiz yıl Kasım ayında Paris’in göbeğine çadır kurmuş ancak çadırların tahliyesi sırasında güvenlik güçlerinin orantısız güç kullanmıştı. Daha sonra güvenlik güçlerine yönelik soruşturma başlatılmıştı.

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